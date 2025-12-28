Pakistan: Em ê di silah-standina Hamasê de destwerdanek nekin

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlê Beytê (S.X) – ABNA-Muhemed Îshaq Der, alîkarê serokwezîr û wezîrê karên derve yê Pakistanê li civîneke çapemeniyê li Îslamabadê ragihand ku welatê wî amade ye beşdarî her hewleke navneteweyî ya ji bo parastina aştiyê li Zîvala Xezzeyê bibe û bal kişand ser wê yekê ku her rola potansiyel a Pakistanê bêçekkirina Hemasê nebe.
Îshaq Der bal kişand ser wê yekê ku helwesta serkirdayetiya sivîl û leşkerî li Pakistanê zelal û diyarker e û diyar kir: Ew ne ji bo ferzkirina aştiyê, lê ji bo piştgirî û bihêzkirina wê biçe Gazayê.
Wezîrê karên derve yê Pakistanê, Rêjîma Siyonîst bi binpêkirina rêketinama agirbesa li Xezzeyê ku Cotmeha par li Şerm el-Şêx pêk hatibû, tawanbar kir û şermezarkirina Îslamabadê û redkirina van binpêkirinan piştrast kir.
Li gorî rapora kanala nûçeyan a El-Mayadîn`ê, Îshaq Dar bal kişande ser vê yekê ku tenê beşeke sînordar ji plana aştiyê ku ji aliyê Donald Trump serokomarê Amerîkayê ve hatiye pêşniyarkirin, hatiye cîbicîkirin û got: bîst xalên vê planê bi temamî nehatine cîbicîkirin.
Di heman çarçoveyê de, berdevkê wezareta derve ya Pakistanê di destpêka meha borî de tekez kiribû ku hikûmeta wî hîn biryara dawî derbarê şandina hêzên xwe bo Gazzeyê weke beşek ji hêza aramiya navdewletî nedaye.
