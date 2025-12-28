Panahiyan: Heyet û şîn û serêşta Îmam Huseyn (s.x) “mucîzeya berdewam” a dînê Îslamê ye. / Zanistên mirovahî ji vê pêşiyê mezin xeflet kirine.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Hocatul Îslam wel Muslimîn Elîriza Penahîyan, Mamosteyê dersxaneyê û zanîngehê, di civîna çapemeniyê ya "Daxwaza Neteweyî ya Nasandina û Îndekskirina Berhemên Zanistî û Rêveberiya Heyetê" ku li Saziya Darulquranê hat lidarxistin, bi tekîd li ser bingehdar bûna kevneşopiya xemgîniyê li Îranê, heyet û medahiyê wek yek ji mijarên herî taybet û her weha yên herî jênegirtî yên lêkolînê di qada zanistên mirovî de nas kir û got: "Heyet û zikrê Ehlu Beyt (s.x) bûyerekê ne, ku di çand û olên din de nayê dubarekirin û divê bi nêrîna zanistî, kûr û adilane were lêkolînkirin."
Ew bi rêzeya dîrokî ya xemgîniyê li Îranê ve referans da û got: "Dibe ku yek ji nimûneyên pêşîn ên xemgîniyê li Meşhed Erdahalê û şehîdetê kurê Îmam Baqir (s.x) ve here; kevneşopiyek ku gel wê li gor salnameya şemsî parastiye. Ev nîşan dide ku xemgîniya li Îranê ne tenê kevneşopiyeke paşde mayî an berhema serdema Sefewiyan e, lê bingehên wê yên kûr, epîk û gelî hene û Îraniyan di parastina wê de şayestê wergirtiya medalyaya şerefa çandî ne."
Penahiyan bi şîrovekirina merasîmên xemgîniyê li herêmên wek Qeşan û Fîn ku bê nimûnegirtin ji cihanên din ava bûne, zêde kir: "Ev merasîm ji destpêkê ve ji bo parastina cihê Ehl-ul Beytê (s.x) û parastina nasnameya dînî hatine lidarxistin û ev orijînalîte, razê mayîndarî û bandora wan e."
Ev mamosteyê dersxaneyê û zanîngehê bi referansa ezmûna xwe ya şexsî di warê lêkolînê de got: "Carê yekem di sala 1387-an de bi teza masterê ya li ser heyetê re rû bi rû mam û di heman demê de diyar bû ku ev tenê destpêka rêzek dirêj a lêkolînê ye. Bi hebûna hin karan pêkhatî, hîn jî em di destpêka rê de ne û şaxên cuda yên zanistên mirovî, kapasîteyên mezin ji bo lêkolîna vê bûyerê hene."
Ew bi pêşnîmaya pirsan di warê psîkolojî û psîkolojiya civakî de raber kir: "Çima hin kes bi beşdarbûna heyetê an jî bihîstina medahiyê hêstirê ruhî çêtir dibînin? Çima ev merasîm bandorên wisa kûr dikin û di heman demê de çi zirar dibe ku di wan de çêbibe? Hemû van mijaran hewceyê lêkolîna zanistî ne. Sosyolojî, psîkolojîya olî, siyasetnasî û hatta dîrok dikarin aliyên veşartî û diyar ên heyetê analîz bikin."
Penahiyan bi referansa "bandora siyasî ya heyetan" got: "Di dîroka Îranê de, heyet carinan wek aktorên siyasî role lîstine û gavên girîng yên guherîna civakî pêş xistine. Ev mijar divê bê pêşdarazî û bi rêbaza zanistî were lêkolînkirin."
Ew berdewam kir bi aliyên aborî û mîmarî yên heyetan ve û got: "Aboriya heyetan, lêçûn û zivirîna pereyê wê, û her weha mîmariya rozehane û hosayniyan beşek ji nasnameya çandî ya me ye. Di rêça Necef ber bi Kerbelayê de, weqf û xaniyên ku hezaran ziyaretvan tê de cih digirin hene û hin ji wan bi xetên farisî û mîmariyek nêzî Îranê ve ne, lê îro ji ber sînorkirinan kêmtir tên dîtin."
Ev mamosteyê dersxaneyê û zanîngehê bi referansa ezmûna xwe ya seyahatê ber bi Iraqê ve zêde kir: "Di bajarên cuda yên Iraqê de, hatta yên ne-ziyaretî jî, balkêşiya taybet ji bo helbesta ayînî heye; carinan xwendina helbestê ji medahiyê zêdetir e û helbestvan cihên bilind digirin. Van cudahiyên çandî jî şayestê lêkolîna berawirdî ne."
Penahiyan bi rexneya kêmbûna civînên rexneya zanistî got: "Rexneyên selahî û şexsî pir in, lêm rexneya zana hindik heye. Riya sererastkirina heyetê, wêrankirin nîne; lê teşwîqkirin û hilberzkirina bûyerên baş e. Heke nimûneyên serketî hêz bibe, herikîna heyetê bixweber ber bi bilindbûnê ve diçe."
Ew bi referansa rêveberiya heyetan diyar kir: "Di heyetan de mirov dikane nimûneyeke kêm dîtbar a hukmraniya gelî bibîne; ciyekî ku bê hilbijartinên fermî, kesê lêqîm serdest e û dilsozên xwequrbankirî bi awayekî xwezayî berpirsyariyê hildigirin. Zivirîna hêzê, rêza civakî û ruhiya hevparî di heyetan de modelekê îlhambexş ji bo zanistên birêvebirî û civakî ye."
Penahiyan bi referansa meşeya Erbaînê got: "Beşdarbûna mîlyonan ziyaretvan bi kêmtirîn müdaxaleyên ewlehiyê, nimûneyek ji 'rêza bê rêveber' e; rêzek ku ji evîndarî û baweriyê dihê. Van bûyeran divê were lêkolînkirin da ku nas bibe û paşê bilind bibe."
Ew bi tekîd li ser role dersxaneyên olî zêde kir: "Em di marifetên dînî de hîn jî ravekirina teorîk a rast li ser çima hêja şîn, helbest, medahî û hatta xwe dan nîşandanê ya giriyê nîne. Vegotina ayet û rîwayetan bes nîne; her wekî ku pêxemberan berpirsiyarê ravekirinê bûn, zanaên olî jî divê van konseptan teorîze bikin."
Ev mamosteyê dersxaneyê û zanîngehê bi hişyariya li ser bêdengiya zanistî got: "Yên din, hatta dijmin, bi rengek giran bi ser heyet û xemgîniyê de lêkolîn kirine. Lêkolînerên biyanî carinan li ser sedema bandora Îmam Huseyn (s.x) û heyetan pirs kirine. Ev gel ji hêla kesî ve nayê kişandin; dilên wan bi xwe li pey cihekê digerin ku ji bo qîrîna kûr a hundurînê bibe."
Penahiyan di dawiyê de bi tekîd li ser ku heyet û xemgîniya Îmam Huseyn (s.x) şerefa çandî ya Îran û Tesiye, got: "Ez vê bûyerê wekî mucîzeya domdar a dîna pêxemberê dawî dibînim. Parastin û bilindkirina vê mucîzeyê, hewceya têkoşîna zanistî û pratîkî ye. Heke em wê nas nekin, em dê ji wê paş bimînin; di heman demê de ev sermayeya çandî ya bêhempa, şayestê herî fikir û lêkolînê ye."
……………………….
Dawiya peyamê/
Etîket
Hocatul Îslam wel Muslimîn
Rêxistina Heyet û Teşkilatên Dînî
Panahiyan: Heyet û şîn û serêşta Îmam Huseyn (s.x) “mucîzeya berdewam” a dînê Îslamê ye. / Zanistên mirovahî ji vê pêşiyê mezin xeflet kirine.
"Mamoste yê dersxaneyê û zanîngehê got: Di heyetan de mirov dikane nimûneyeke kêm dîtbar a hukmraniya gelî bibîne; ciyekî ku bê hilbijartinên fermî, kesê lêqîm serdest e û dilsozên xwequrbankirî bi awayekî xwezayî berpirsyariyê hildigirin. Zivirandina hêzê, rêza civakî û ruhiya hevparî di heyetan de modelekê îlhambexş ji bo zanistên birêvebirî û civakî ye."
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Hocatul Îslam wel Muslimîn Elîriza Penahîyan, Mamosteyê dersxaneyê û zanîngehê, di civîna çapemeniyê ya "Daxwaza Neteweyî ya Nasandina û Îndekskirina Berhemên Zanistî û Rêveberiya Heyetê" ku li Saziya Darulquranê hat lidarxistin, bi tekîd li ser bingehdar bûna kevneşopiya xemgîniyê li Îranê, heyet û medahiyê wek yek ji mijarên herî taybet û her weha yên herî jênegirtî yên lêkolînê di qada zanistên mirovî de nas kir û got: "Heyet û zikrê Ehlu Beyt (s.x) bûyerekê ne, ku di çand û olên din de nayê dubarekirin û divê bi nêrîna zanistî, kûr û adilane were lêkolînkirin."
Your Comment