Meşa girseya gelê Îranê di salvegera şehîdbûna Serdar Silêmanî de

3 January 2026 - 23:40
News ID: 1769144
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Bi hezaran kes ji gelê Îranê îro li seranserê welêt di salroja şehîdbûna Hecî Qasim Slêmanî da li bajarê Kirmanê kom bûn û ber bi mezargeha vî serdarê şehîd ve meşiyan.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNA Îro bi hezaran evîndar u hezkirîyên Serdar Silêmanî di şeşemîn salvegera şehîdbûna vî şehîdê qedirbilind u Fermandeyê Hêza Qudsa Sipasê li mezargeha wî li bajarê Kirmanê civîyan.

Gelê seranserê Îranê ku ji çend rojan berî niha ve xwe gihandine Kirmanê bi meşiyana ber bi mezargeha şehîdan a Kirmanê û amadebûna ser mezarê şehîd Silêmanî bi bibîranînê rêz li vî şehîdê xweşdivî girtin. 

Sergeyî Baborîn, siyasetmedar û parlemanterê Rûsiyê got ku serdar Silêmanî lehengekî rastî bû ku bû sembola berxwedana li himber zilma cîhanî ya dijî misilman û xiristiyanan.

Balyoz û Wekîlê Dayimî yê Komara îslamî ya Îranê li NY jî di salvegera şehdîbûna Hecî Qasim di nameyekê ji bo Konseya Ewlehiyê de nivîsî:  Ev kiryara neyasayî dijî rayedarekî pilebilind ê  hikûmeteke xwedî serwerî û endamê NY ku roleke bingehîn di warê rawestana li himber terorîzmê de hebû, binpêkirina eşkere ya mafên navneteweyî û berpirsiyariyên navneteweyî yên Amerîkayê ye.

