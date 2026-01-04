Dîroka dakolînên leşkerî yên Amerîka li Amerîkayê Latînî berî Venezuela

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê roja Şemiyê êrîşeke mezin li ser Venezuelayê kir û Serok Nicolas Maduro girt, ev kiryar wekî berdewamiya dîroka dirêj a destwerdanên leşkerî yên Washingtonê li Amerîkaya Latîn tê dîtin.
Li gorî Tora Al-Arabi, Serokê Venezuelayê yê rehmetî Hugo Chavez û cîgirê wî Maduro bi berdewamî Waşingtonê bi piştgiriya hewldanên darbeyê tawanbar kirine, di nav de ya ku Çavez ji bo du rojan di sala 2002an de ji desthilatdariyê dûr xist.
Ji aliyê kirêgirtiyan ve li Guatemalayê hate hilweşandin
Di 27ê Hezîrana 1954an de, Kolonel Jacobo Arbenz Guzmán, Serokê Guatemalayê, ji aliyê kirêgirtiyên ku ji aliyê Washingtonê ve hatine perwerdekirin û fînansekirin ve hate hilweşandin. Ev kiryar piştî reformên axê hat ku gef li berjewendiyên şîrketa bihêz a Amerîkî United Fruit Corporation - ku paşê navê wê Chiquita Brands bû - xwarin.
Di sala 2003an de, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê rola Ajansa Îstîxbarata Navendî (CIA) di darbeyê de di dîroka xwe ya fermî ya têkoşîna li dijî komunîzmê de tomar kir.
Dagirkirina Kendava Berazan
Di navbera 15 û 19ê Nîsana 1961an de, nêzîkî 1400 serhildêrên dijî-Castro yên ku ji hêla CIA ve hatine perwerdekirin û fînansekirin, hewl dan ku li herêma Kendava Berazan, ku 250 kîlometre dûrî Havanayê ye, operasyonek amfîbî bikin, lê nekarîn hikûmeta Fidel Castro hilweşînin.
Di şer de ji her du aliyan ve nêzîkî 100 kes hatin kuştin.
Di sala 1965an de, bi hinceta rûbirûbûna gefên komunîzmê, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Marîn û paraşûtvanên xwe şandin Santo Domingo da ku serhildanek ji hêla alîgirên Serokê hilweşandî Juan Bucha ve were tepeserkirin.
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê her wiha piştgirî da çend dîktatoriyên leşkerî yên li herêmê, ku ew wekî astengiyek ji bo tevgerên çepgir didîtin.
Piştgiriya Pinochet û "Şerê Qirêj"
Waşington di darbeya leşkerî ya 11ê Îlona 1973an de ji aliyê Augusto Pinochet ve li dijî Serokê sosyalîst ê Şîlî Salvador Allende rolek lîst.
Wezîrê Derve yê wê demê Henry Kissinger jî di sala 1976an de piştgirî da encumena leşkerî ya Arjantînê û jê xwest ku "Şerê Qirêj" ê li dijî muxalefetê bi leztirîn dem biqedîne. Li gorî belgeyên ku di sala 2003an de hatine weşandin, di vê heyamê de herî kêm 10,000 muxalif winda bûne.
Di salên 1970 û 1980an de, şeş dîktatoriyên leşkerî - Arjantîn, Şîlî, Uruguay, Paraguay, Bolîvya û Brezîlya - di Operasyona Condor de hevkarî kirin da ku muxalefeta çepgir ji holê rakin, operasyonek ku ji hêla Dewletên Yekbûyî ve bi bêdengî hate piştgirî kirin.
Şerên Navxweyî yên Amerîkaya Navîn
Di sala 1979an de, şoreşa Eniya Sandînîsta li Nîkaraguayê dîktator Anastasio Somoza hilweşand. Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Ronald Reagan, ji ber ku ji ber hevalbendiya Managua bi Kuba û Yekîtiya Sovyetê re nîgeran bû, destûr da CIA ku 20 mîlyon dolar alîkariya darayî bide Contras (şoreşgerên dijî-şoreşger).
Şerê navxweyî bi qasî 50,000 kes kuştin û di Nîsana 1990-an de bi dawî bû.
Reygan her wiha şêwirmendên leşkerî şand El Salvador da ku Eniya Rizgariya Neteweyî ya Farabundo Martí (FLN) tepeser bike, şerekî ku di navbera salên 1980 û 1992-an de bi qasî 72,000 kes kuştin.
Destwerdanên Leşkerî yên Amerîkî li Amerîkaya Latîn
1. Êrîşa li ser Giranadayê (1983): Operasyona “Xeşma Bilez”
- Sedema Destpêkê: Di 25ê Cotmeha 1983an de, piştî ku Serokwezîrê Giranadayê Moris Bişap ji aliyê Encumena Leşkerî ya çepgir ve hat kuştin, Amerîka êrîş birî ser giravê. Kûbayî li giravê projeyeke avakirina balafirgehê dikirin.
- Navê Operasyonê: Operasyona “Xeşma Bilez” (Operation Urgent Fury) ji aliyê Serok Reagan ve hat destpêkirin.
- Hûrguliyên Rêgirtinê: Reagan îddîa kir ku armanc parastina hezar welatiyên Amerîkî ye, û vê yekê li gorî daxwaza Rêxistina Neteweyên Karayîbê yên Rojhilat kir.
- Encam: Operasyon di 3yê Mijdara 1983an de bi dawî bû û bû sedema mirina zêdetirî 100 kesî. Çalakî ji aliyê Meclîsa Giştî ya Neteweyên Yekbûyî ve hat şermezarkirin.
2. Dagirkirina Panamayê (1989): Operasyona “Mijara Edalet”
- Sedema Destpêkê: Piştî hilbijartinên gumanbar ên li Panamayê di sala 1989an de, Serok George H.W. Bush ferman da destpêkirina mudaxaleya leşkerî.
- Armanc: Ji bo neçarî teslîmbûna General Manwêl Nurîega, ku berê bi CIA re hevkarî dikir.
- Hêz û Qurbanî: Zêdetirî 27 hezar leşkerên Amerîkî beşdarî vê operasyonê bûn. Gorî amarên fermî 500 kes û gorî Rêxistinên Kêm-Hikûmetî (NGOs) çend hezar kes jiyana xwe ji dest dan.
- Paşeroja Nurîega: Nurîega ji ber tawanên wekî bazirganiya madeyên hişbir zêdetirî 20 salan li Amerîkayê girtî ma, paşê ji bo temamkirina cezayên xwe bo Fransayê û dû re bo Panamayê hate veguheztin.
3. Dibistana Parzemîna Amerîkayê (School of the Americas - SOA)
- Damezrandin û Mîsyon: Di sala 1946an de li Panamayê Dibistana Parzemîna Amerîkayê hate damezrandin. Mîsyona wê perwerdekirina hêzan ji bo rûbirûbûna komunîzmê bû.
- Bandelakirina Kontrolê: Amerîka heta sala 1984an kontrola vê dibistanê diparêzgeh kir.
- Bandora Siyasî: Piraniya dîktatorên wan deveran li vê navendê perwerde bûn, ku ev yek girîngiya vê dibistanê di çarçoveya Siyaseta Neteweyî ya Amerîkî de nîşan dide.
Ev kurte nîşan dide ku hemî bûyer di çarçoveya Şerê Sar û hewldanên Amerîkayê ji bo pêşîgirtina belavbûna komunîzmê li Amerîkaya Latîn de cih digirin.
