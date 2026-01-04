Eger Amerîka ji bo êrişa leşkerî û revandina serokê Venezuela neyê hesabpirsîn, dê hêz û zor li şûna qanûna navneteweyî û diyalogê bicîh bibe.

Raporeke cidî û bêhempa di warê têkiliyên navneteweyî de ji aliyê Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - ve hat weşandin.
Bûyera Sereke: Hêzên Taybet ên Amerîkî yên Delta, bi fermana Serokê Amerîkayê Donald Trump, Serokê Venezuela Nicolas Maduro û hevjîna wî revandin û ew ji welat derxistin.
Pejirandina Trump a Operasyonê û Encamên wê:
- Trump bi awayekî eşkere û bi daxuyaniyên giştî operasyon bi xwe kir milkiyet, û girtina Maduro weke “destkeft” û “operasyoneke serketî” binav kir.
- Çavdêran ev pejirandin weke îtirafeke rasterast ji bo pêkanîna karekî leşkerî li derveyî sînorên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) yê ku serokê dewleteke serwer kiribû hedef, dît.
- Alîyên navneteweyî û saziyên mafên mirovan ev daxuyanî weke delîlê berpirsyariya rasterast a Waşingtonê û xaleke pir xeter di tevgera hêza mezin a li hemberî dijberên xwe yên siyasî de nirxandin.
Xweza ya Operasyonê Li Gorî Hiqûqa Navneteweyî:
- Operasyon ne cihê bû, belkî beşek ji êrîşeke koordînekirî bû ku li xwe digirt ji bombebaranên ji nişka ve, dagirkeriya leşkerî û tevgerên hewayî yên ku asîmanê Venezuelayê binpê kirin.
- Ev kiryar weke dagirkeriyeke çekdarî û revandina siyasî ya serokê desteya rêveberiyê li welatekî serbixwe yê xwedî serwerî temam tê binavkirin, ku ev yek binpêkirina Mîtînga Neteweyên Yekgirtî ye ku bikaranîna hêzê qedexe dike.
- Hiqûqnasan ewê ku qewimî weke sûcên revandina bi zorê û veguheztina neqanûnî ya kesên ku li gorî navneteweyî tên parastin dabeş kirin.
- Çavdêran gotin, ya herî xeter di vê bûyerê de daxuyandina wê û pesindayîna wê bi awayekî siyasî bû, ku ev yek nêrînîk nîşan dide ku hiqûqa navneteweyî weke amûreke bijartî dibîne.
Bertekên Navneteweyî:
- Bertekên hin welatên rojavayî bi bêdengî an jî nezelaliyê hatin ravekirin, wan bi tenê bang li “sebrê” kirin bêyî ku şermezarkirineke eşkere bêne kirin.
- Ev helwest weke hevkariya neyekser an jî duqatbûneke eşkere ya pîvanan ji aliyê welat û hevpeymaniyên siyasî yên din ve hate binavkirin.
- Welat û hêzên navneteweyî yên din ewê ku qewimî weke dagirkeriyeke Amerîkî ya bi belgekirî bi daxuyaniyan şermezar kirin, û hişyarî dan ku heger ev pêşniyar bê derbaskirin, dê rê li ber kaosa navneteweyî veke, li cihê ku hêza leşkerî li cihê qanûnê desthilatdar be.
Daxwaz û Şermezarkirin:
- Alîyên siyasî û yên mafên mirovan daxwaza lêkolîneke navneteweyî ya serbixwe û hesabpirsîna ji berpirsiyaran ê Amerîkî kirin, ku di serî de Donald Trump ji ber pejirandina eşkere ya pêkanîna operasyoneke leşkerî û revandina siyasî li derveyî çarçoveyên qanûnî.
- Trump û DYA bi siyasî û exlaqî tawanbar kirin ku karekî dagirkeriyê yê bi temamî li dijî dewleteke serwer kirine.
- Hişyarî hat dayîn ku nehikûmkirina navneteweyî dê dinyayê bixe qonaxeke nû ku bi mentîqa “Revandina bi Hêzê” li cihê diyalog û qanûnê tê rêvebirin.
Peyvên Kîlît ên Hatine Xerckirin: Trump, Venezuela Yasa Huvanê.
Your Comment