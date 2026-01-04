  1. Home
Şerê giran ê Erebistan û Imaratê li Yemenê, Hezermût hat bombebarankirin

4 January 2026 - 12:45
Çavkaniyên Yemenî ragehandin ku şerekî giran di navbera hêzên girêdayî bi Îmarat û Erebistanê li Hezermûta Yemenê derketiye û hêzên di bin fermana Îmaratê de ji aliyê balefirên cengê yên Erebistanê ve hatin bombebarankirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA -Hêzên girêdayî bi Encumenda Veguêz a Başûr li parêzgeha Hezermûtê li rojhilatê Yemenê ku Imarat pişta wan digire, ketin ber êrişên esmanî.

Pevçûnên di navbera hêzên girêdayî bi Encumenda Veguêz a Başûr ku li parêzgeha Hezermûtê serdest in u hêzên girêdayî bi Erebistanê ku hewil didin baregehên leşkerî yên vê parêzgehê bixin di bin kontrola xwe da, zêde bûne.

Li herêma Heşşe ku ketîye geliyê Hezermûtê jî di navbera hêzên Mertala Niştiman û hêzên di bin fermana  Encumenda Veguêz a Başûr de  pevçûnên giran berdwam dikin.

