Şerê giran ê Erebistan û Imaratê li Yemenê, Hezermût hat bombebarankirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA -Hêzên girêdayî bi Encumenda Veguêz a Başûr li parêzgeha Hezermûtê li rojhilatê Yemenê ku Imarat pişta wan digire, ketin ber êrişên esmanî.
Pevçûnên di navbera hêzên girêdayî bi Encumenda Veguêz a Başûr ku li parêzgeha Hezermûtê serdest in u hêzên girêdayî bi Erebistanê ku hewil didin baregehên leşkerî yên vê parêzgehê bixin di bin kontrola xwe da, zêde bûne.
Li herêma Heşşe ku ketîye geliyê Hezermûtê jî di navbera hêzên Mertala Niştiman û hêzên di bin fermana Encumenda Veguêz a Başûr de pevçûnên giran berdwam dikin.
