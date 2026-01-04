“Rojnamevanê Venezuelayî: Gotinên Trump Xencerek Ji Piştê Bû / Xema Zêde ya Gel Ji Bo Veguheztina Welatê Wan Bo Koloniyeke Amerîkî”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA-Rojnamevanekî Venezuelayî, bi îşaretkirina pêşveçûnên dawî yên li welat, ji zêdebûna fikarên giştî yên derbarê destwerdanên Amerîkî û daxuyaniyên Donald Trump ragihand, û got ku gelê Venezuelayê ditirsin ku welatê wan bibe “Koloniya Amerîkayê.”
Sissi de Flaviis, rojnamevana niştecihê paytexta Venezuelayê Karakas, di hevpeyvînekê de ligel El Cezîre de destnîşan kir ku daxuyaniyên Trump ên derbarê kontrola Amerîkayê li ser pêşeroja Venezuelayê ji bo gelek kesan “şokdar” bûne û wekî “xencerê ji piştê” hatine dîtin. Wê zêde kir ku revandina Nicolás Maduro, Serokomarê Venezuelayê, atmosfera bêîstîqrarî û neyêkseriyê li welêt tundtir kiriye.
Ev rojnamevanê Venezuelayî tekez kir ku di saetên ewil ên belavbûna nûçeyê de, hin reaksiyonên hestiyar hatin dîtin, lê bi derbasbûna wextî, xemgînî cihê wê girt; bi vî rengî ku gel ji bo peydakirina hewcedariyên bingehîn ên wekî xwarin û sotemeniyê berê xwe dan firoşgeh û stasyonên benzînê û hengên dirêj hatin çêkirin.
Daxuyaniyên zelal ên Donald Trump ên derbarê “birêvebirina Venezuelayê” heta roja veguhastina desthilatê, ji aliyê gelek çavdêran ve wekî derbaskirina eşkere ya serweriya neteweyî ya welatekî serbixwe û nimûneyek kêm-dîtî ji siyaseta destwerdana Amerîkî ya otorîter li Amerîkaya Latîn hate nirxandin.
