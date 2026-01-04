Daristana Bê Qanûn; “Revandina Serokomar” ji aliyê Trump ve û Kêfxweşiya Rejîma Siyonîstî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA-Rejîma Siyonîstî tavilê piştî operasyona leşkerî ya serê sibehê 3’yê Çileyê 2026 li Venezuelayê, ku bi revandina serokomarê wê yê qanûnî bi dawî bû, piştgiriya xwe ya fermî ji vê kiryarê re ragihand. Îsraîl ev operasyon wekî «gaveke girîng ji aliyê rêberiya cîhana azad ve» bi nav kir û di heman demê de pesnê wê da. Hêvîdarî anî ziman ku «girtina Maduro» rêya «vegera têkiliyên hevalbendî yên dualî» veke.
Ev helwesta, ku Venezuelayê bi rêberiya «toreke jehr û terorê» tawanbar dike, di demekê de hate girtin ku têkiliyên Caracas û Tel Avîvê her tim neyînî bûn. Sedema vê neyîniyê jî piştgiriya bêhêvî ya Venezuelayê ji doza Filîstînê re û gelek caran derxistina balyozê Îsraîlê di salên 2006 û 2009’an de bû. Ev piştgiriya eşkere ya ji destwerdanên neqanûnî re, hevahengiya tîra destdirêjkar di standina îradeya gelan de bi hinceta damezrandina azadî û demokrasiyê, nîşan dide.
Binyamîn Netanyahû, Serokwezîrê Rejîma Dagirker ku bi xwe jî bi sûcên şer tê tawanbarkirin, di peyameke giştî de, pesnê «operasyona wêrek û dîrokî» ya Trump da û ew bi navê «nirxên azadî û edaletê» pîroz kir. Her wiha wî tekezî li ser «biryardarî û şêwaza biryardayînê» ya Serokomarê Amerîkayê kir û eskerên di operasyonê de cih girtibûn teqdîr kirin.
Gîdeon Sa’ar, Wezîrê Derve yê Îsraîlê jî bi dubarekirina heman ahengê, performansa Amerîkayê wekî «rêbera cîhana azad» pesin da. Ev pesindan di rewşekê de çêdibe ku di nav xweya Rejîma Siyonîstî de, Aharon Barak, Serokê berê yê Dîwana Bilind, bi eşkereyî ragihand ku Îsraîl êdî ne welateke lîberal û demokratîk e. Sedema vê yekê rewşa patholojîk a ji ber «kûdetaya li dijî sîstema siyasî» û hukûmeta Netanyahû ya li ser her du dezgehên rêveberî û qanûnî tê. Ev nakokî, xwezaya ducar a îdiayên Îsraîlê yên li ser demokrasîxwaziyê eşkere dike.
Di demekê de ku beşek ji çapemeniya îbranî atmosfereke şahiyê çêkir û sernivîsên wekî «Şerîf» ji bo Trump û «Zalimek di Girtîgehê de» ji bo Maduro dan, û ev kiryar wekî «sînyalek ji bo tîra xerabî» bi nav kirin, dîtinên rastîntir ên di nav civaka siyonîstî de îşaret bi armanca sereke ya operasyonê kirin.
Rojnamevanên wekî Yaîr Navot û Dr. Kobî Perada bi eşkereyî anîn ziman ku ev kiryar ne «dillal» lê «dolar» û «nefta» Venezuelayê kiriye armanc û gotin ku «jehr tenê hincetek e.»
Ev analîz, bi daxuyaniyên eşkere yên Trump ên ku digot «rêjeya pereyên ku em ê ji wir derxînin dê gelek zêde be û ev neft ji bo berjewendiyên her kesî bikêr e» tê piştrastkirin û helwesta talankerî ya vê operasyonê tesdîq dike.
Hin analîstên bi paşxaneya leşkerî di Îsraîlê de, di nav de Dr. Mîxaîl Mîlştayn, Generalê teqawîtbûyî û Serokê berê yê Beşa Lêkolînên Îstixbarata Leşkerî, li hember pişta xwebûnê bi operasyonên wisa yên hestyarî û demkî li şûna polîtîkayên dirêjdem û stratejiyan hişyarî dan.
Mîlştayn, di heman demê de ku gumanên xwe li ser kêrhatina destwerdanên wiha di karûbarên navxweyî yên welatên din de anî ziman, ev kiryar wekî «ne-avakî» bi nav kir. Ev hişyarî di demekê de tê kirin ku analîstên wekî Şîmon Şîfer, bi teşwîqkirina zîhniyeta hêza leşkerî, daxwaza êrîşeke rasterast li ser Komara Îslamî ya Îranê kirin. Ev yek jî nîşan dide ku têkçûna «benda xeyalan» li cem beşek ji elîtên Îsraîlê wan ber bi kiryarên maceraperest û xeternak ve dikişîne.
Operasyona serê sibehê ya Venezuelayê, bi berçavgirtina zirarên mezin ên ku wê li nîzama cîhanî ya îdîakirî ya Amerîkayê xistiye, dê encamên berfireh bi xwe re bîne. Ev operasyon, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê veguherandiye «quldurekî cîhanî.»
Medya îbranî îtîraf kir ku ev kiryar nîzama cîhanê ber bi «daristaneke bê qanûn» ve biriye û dikare şeheva Serokomarê Amerîkayê ji bo destwerdanên zêdetir teşwîq bike.
Ev geşedan di demekê de rû didin ku Venezuela mêvandariya civakeke mezin a Ereb-esil dike. Ev yek jî ji aliyê çandî û dîrokî ve, pîvanên vê destdirêjiyê ji bo Eniya Berxwedanê hesastir dike û pêwîstiya parastin û xurtkirina hêza parastin û hişyariyê li hember komployên leşkerî û aborî tîne bîra me.
