Mosko: Cîhan ber bi pevçûneke rasterast a di navbera hêzên mezin ên nukleerî ve diçe

Li gor nûçegihaniya navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA – Wezareta Karên Derve ya Rûsyê hişyarî da li zêdebûna tansiyonên nukleerî yên cîhanê û ragihand ku polîtîkayên welatên rojavayî dikarin cîhanê ber bi pevçûneke rasterast a di navbera hêzên mezin ên nukleerî ve bikişînin.
Andrey Belousov, serokê heyeta Rûsyayê li konferansa Peymana Ne-belavkirina Çekên Nukleerî, ragihand ku di rewşa heyî de, kiryarên tansiyonê li ser eksena Rûsya û Rojava berdewam dikin û ev pêvajo "berjewendiyên bingehîn" ên Moskoyê tehdît dike. Wî hişyarî da ku ev rewş dikare bibe sedema pevçûneke leşkerî ya rasterast a di navbera hêzên nukleerî de.
Wî her wiha tekez kir ku welatên rojavayî ketine "lîstikeke pir xeternak" û tevgera wan bi soz û peymanên berê, di nav de daxuyaniya hevpar a serokên pênc hêzên nukleerî yên çileya 2022-an, re li dijî ye. Li gor vê berpirsê Rûsyayê, ev kiryar rîska zêdebûna pêşbaziya çekan û bêîstîkrariya cîhanî bilind dikin.
Belousov tekez kir: "Ez dixwazim balê bikişînim ser vê xalê ku sê welatên rojavayî yên nukleerî, berevajî têgihiştin û peymanên ku di daxuyaniya hevpar a serokên pênc welatên nukleerî de ji bo pêşîlêgirtina şerê nukleerî û pêşbaziya çekan, ku di 3'ê çileya 2022-an de hatibû weşandin, tevdigerin."
Belousov di berdewamiya axaftina xwe de, bi destnîşankirina nêzîkatiya Amerîkayê û hevalbendên wê, got ku polîtîkaya "aştî bi hêzê" di pratîkê de tê wateya hewildana bidestxistina serdestiya leşkerî ya biryardar li ser Rûsya û Çînê. Wî lê zêde kir ku van welatan depoyên xwe yên çekên nukleerî û amûrên stratejîk ji bo bidestxistina van armancan li gorî rewşê diguherînin û pêş dixin.
Divê were gotin ku konferansa 11-emîn a nirxandina Peymana Ne-belavkirina Çekên Nukleerî di 27'ê avrêlê heya 22'ê gulanê de li bajarê New York (New York, bajarokek li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê) tê lidarxistin.
