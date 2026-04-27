Rayedarekî berê yê Pentagonê: Dê bi salan bihayê şerê Îranê bidin

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (s.x) – ABNA–Rayedarekî berê yê Wezareta Şer a Amerîkayê, bi hişyarkirina li ser lêçûnên giran ên şerê bi Îranê re, ragihand ku nebûna zelaliyê (şefafiyetê) û çavdêriyê, vê nakokiyê kiriye nimûneyeke din ji şerên bihadar û dirêj ên Amerîkayê.
«Heyder Elî Huseyn Malik», rêveberê berê yê înîsiyatîfên stratejîk li nivîsgeha temaşevanê giştî yê Wezareta Şer a Amerîkayê, di notekê de li rojnameya «New York Times»ê de lêçûn û encamên şerê Amerîkayê bi Îranê ve lêkolîn kiriye û li ser nebûna zelaliyê û çavdêriya têr di vî warî de hişyarî daye.
Ew ku ji sala 2016 heta 2026 hilgirê vî postî bû, di vê notê de nivîsiye ku Pentagonê ev şer wekî «operasyonên acîl ên derveyî sînoran» bi nav dike; îstilahekê şaşker e ku xwezaya rastîn a wan vedişêre: nakokiyên dirêj û biberxwedan bi armancên guhêrbar, lêçûnên zêde, gendelî û windakirina çavkaniyan. Li gorî nivîsa vê analîstê, rîskeke bilind heye ku raya giştî fam neke ku ev şerê bi Îranê dê çiqas lêçûn bike û beşeke girîng ji van çavkaniyên darayî an wê winda bibin an jî werin ser tiştên ku têkiliya wan bi mîsyona sereke re pir kêm e.
Malik di berdewamiyê de tekiyad dike ku şerê bi Îranê re ne xwediyê temaşevanekî taybet e û ne jî malpereke giştî ye ku detayên lêçûnan û cihê xerckirina wan ji bo raya giştî zelal bike; mijara ku li gorî wî qelsiya pergala çavdêriyê nîşan dide.
Wî her wiha bi îşaretekirina gotinên «Russel Vot», rêveberê nivîsgeha rêveberî û budceya Amerîkayê, nivîsiye ku qanûndaner nikarin ji bo wergirtina bersiveke rast li ser lêçûnên şer xwe bispêrin rayedarên bicîhanî. Vot di 15ê Avrêlê de ji Komîteya Budceyê ya Meclisa Nimînendeyan re gotiye: «Tu texmînek di bin destê min de nîne.»
Li gorî vê notê, Pentagonê ji Kongreyê re ragihandiye ku tenê di 6 rojên pêşîn ên şer de, zêdetirî 11.3 milyar dolar hatiye xerckirin. Her wiha Navenda Lêkolînên Stratejîk û Navneteweyî texmîn kiriye ku di 100 saetên pêşîn ên şer de, ji her dolarî 84 sentî hatiye ser çek û cebilxaneyê; ji ber ku artêşa Amerîkayê embargoyên mûşekên Tomahawk û pergalên Patriot û TAD xerc kiriye. Bi bicihkirina zêdetirî 50 hezar leşkerên Amerîkayê li herêmê û pêkanîna nêzîkê 13 hezar êrîşan, Enstîtuya «American Enterprise» lêçûna vî şerî di navbera 25 heta 35 milyar dolaran de texmîn kiriye.
Nivîskar di berdewamiyê de hişyarî dide ku ev hejmar tenê bi qonaxa destpêkê ya şer ve girêdayî ne û lêçûnên demdirêj ên ji peymanên piştî şer dikarin pir berfirehtir bin.
Di beşeke din a vê analîzê de, ji mînakên berê yên lêçûnên leşkerî yên Amerîkayê hatiye gotin; di nav de operasyonên li dijî DAIŞê ku tevî bidawîbûna wê di sala 2019an de, Kongreyê hîn jî ji bo salên 2024 û 2025ê 11.5 milyar dolar budce terxan kiriye. Her wiha, di avakirina Efxanistanê de, di nav 17 salan de, 26 milyar dolar windabûna çavkaniyan hatiye tomar kirin û bi sedan cezayên tawanan di vî warî de hatine derxistin.
Malik her wiha behsa pirsgirêkên darayî di dosyeya Ukraynayê de kiriye û nivîsiye ku temaşevanê giştî yê Pentagonê kifş kiriye ku Hêza Deryayî di salek darayî de 399 milyon dolar ji budceya xwe zêdetir xerc kiriye û di lêkolîneke din de 1.1 milyar dolar lêçûna gumanbar hatiye nasîn. Wekî din, diyar bûye ku gelek ji çekên ku ji Ukraynayê re hatine şandin bi awayekî rast nehatine tomar kirin.
Di berdewamiya vê notê de hatiye ku Pentagonê di meha Kanûnê de ji bo cara heştan a li pey hev di hesabgiriya xwe ya darayî de têk çûye û di heman demê de daxwaza 200 milyar dolarên din ji bo şerê bi Îranê kiriye, lê nikare bersiva çavkaniyên darayî yên heyî bide.
Nivîskar her wiha tekiyad dike ku encamên vî şerî tenê bi lêçûnên darayî ve sînordar nabin û heta niha li gorî hejmarên Amerîkî, 13 leşkerên Amerîkî hatine kuştin û zêdetirî 380 kes jî birîndar bûne.
