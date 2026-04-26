Li cihê şîva Trump bi rojnamevanên Amerîkî re guleberîna kujer + Vîdyo

Li gor nûçegihaniya navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA –Malpera Axios ragihand ku Donald Trump, serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, piştî ku di merasîma şîva salane ya Komeleya Peywendkarên Qesra Spî de li bajarê Waşingtonê dengê guleberînê hatiye bihîstin, ji aliyê tîma parastina xwe ve ji wê merasîmê hate derxistin.
Li gor ragihên ku hatine weşandin, gelek efserên Karûbarê Nehiştî yên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di şîva Komeleya Peywendkarên Qesra Spî de qîriya: "Guleberîn pêk hat."
Di heman demê de, televizyona CNN jî bi vegotineke ji çavkaniyekê ragihand ku ragihên destpêkê nîşan didin ku guleber li otêla Hilton – cihê lidarxistina vê merasîmê – hatiye girtin.
Çavkaniyek ji vê televizyonê re got ku Trump di tendiristiyê de ye. Li gor berpirsêkî hikûmetê, endamên kabîneyê jî ziyar nedîtine.
Fox News jî bi vegotineke ji çavkaniyekê ragihand ku dengê guleberînê li otêla Hilton a bajarê Waşingtonê, li cihê ku Trump di merasîma şîva rojnamevanên Qesra Spî de amade bû, hatiye bihîstin.
Medyayên Amerîkî her wiha ragihandin ku Trump û cîgirê wî piştî ku dengê dengekî bilind li hundurê salonê hatiye bihîstin, ji cihê merasîma şîva rojnamevanên Qesra Spî derketine.
Di vê navberê de, rojnamevanê rojnameya Waşington Post got ku dengekî pir bi heybet, ku tê payîn ji ber guleberînê çêbûye, merasîma şîva rojnamevanên Qesra Spî rawestand.
Wî lê zêde kir ku hêzên Karûbarê Nehiştî yên Amerîkayê pêvajoya valakirina hin wezîran, di nav de Marco Rubio wezîrê karên derve, dest pê kir.
Rojnamevanê televizyona BBC yê li Waşingtonê ji vê merasîmê ragihand ku beşdarên vê şîvê di nav dîmenên berbelav ên tevliheviyê de di dema bûyerê de, çûn bin mêzan û xwe veşartin.
