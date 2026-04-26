Wêrankirina 3 mûşekên bunkerşikên(stargehên xwe diteqînin) Amerîkî ji aliyê Supaya Ensarul Mehdî (S.X) ve

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Feyleqa Ensar El-Mehdî(S) Zencanê ragihand ku 9 hezar û 500 bomb û bi dehan mûşek û mûşekên bêkarbidest hatine dîtin û bêbandor kirin.
Di daxuyaniya Peywendiyên Giştî yên Sipahê Ensar El-Mehdî (S) a parêzgeha Zencanê de wiha hat gotin:
Bi boneya dîtin û bêbandorkirina cebilxane û rokêtên ku di heyama bêdengiya meydana şer de kar nekirine yan jî ji şerê Remezanê mane, beşek ji performansa hêzên pispor û mucahid di tabûrên kontrolê û bêalî de û rûxandina hêzên Ensar El-Mehdî (S.X) li parêzgeha Zencanê wiha hatiye ragihandin:
1. Vedîtin û bêbandorkirina zêdetir ji 9500 bombeyên ku di dema bombebarana asmanî de ji aliyê şervanên dijmin ve ji bo pîskirina cihên girîng û hestiyar li parêzgehê bi şêweyê mînên asmanî û bikaranîna bombeyên goşeyî hatine encamdan.
2. Dîtin û bêbandorkirina hemû cure mûşek û rokêtên şerkerên F15, F16 û F35 bi nasnavên LB65, LB84, LB85 û LB86, ku ji ber lêdana hin cihên hestiyar û zeviyên çandiniyê nekarîne yan jî ji ber têkçûna rokêtê neteqiyane.
(Bi giştî 52 rokêt hatin dîtin û jinavbirin û zêdetirî 10 roket hatin dîtin û bêbandorkirin û biryar hat dayîn ji bo îstismarkirina pêwîst radestî navend û berpirsên pêwendîdar bên kirin).
3. Dîtin û jinavbirina sê mûşekên dijî rokêtên GBU57 (2000 lîre) û herwiha dîtin û bêbandorkirina mûşekek wisa ku bi saxlemî radestî navendên guncaw hat kirin.
4. Keşfkirin û bêbandorkirina mûşeka Kruzê ya dûravêj (500 lîre) û mûşeka GB39 ku ji aliyê balefirên şerker ên pir pêşketî yên dijminê siyonîstên Amerîkayê ve hatiye avêtin û li esmanê Zencanê ji aliyê berevaniyê ve hatiye girtin û têkbirin.
