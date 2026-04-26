Destpêkirina dîsa ya firînên nû li balafirgehên Mehrabad û Îmam ( Rehma Xweda le bê)

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Bi vebûna dîsa ya ezmanê welêt û derxistina destûra firînê ji aliyê Dezgeha Hewavaniyê ve, Pargîdaniya Hewavaniyê ya Komara Îslamî ya Îranê firînên xwe yên bernameyî ber bi gelek armancan ve, di nav de Meşhed, Medîne, Stenbol, Necef, ji nû ve dest pê kir û tê plankirin ku di rojên pêş de firînên ber bi armancên wekî Bakû, Doha û Bexdayê jî hebin.
Li gor daxuyaniya vê pargîdaniyê, di çarçoveya bersivdana daxwaza hevwelatiyan ji bo Çiyayên Bilind (lêdana ziyaretên pîroz), sê firînên heftane yên Tehranê ber bi Necefê û berevajî hatiye plankirin. Ev rêya firînê rojên yekşem, sêşem û înî ya her hefteyê saet di 09:45 de ji balafirgeha Hazretî Îmam (Xuda rehma wî bike) ber bi Necefa Eşref ve tê kirin.
Di çarçoveya ji nû ve destpêkirina firînan de, firînên ji aliyê hin balafirgehên navxweyî ve ber bi Muscatê ve jî tên kirin.
Li gor ragihên hatine weşandin, pargîdaniya hewavaniyê ya Iran Airtour jî tê plankirin ku firînên xwe yên bernameyî li ser rêya Urmiye - Tehran ji nû ve dest pê bike.
Her wiha tê gotin ku ji balafirgeha Mehrabadê firînên derketinê ber bi armancên Meşhed, Şîraz, Urmiye, Zahidan û her wiha firînên hatina ji Meşhed, Zahidan, Bîrcand, Kirman, Şîraz, Urmiye ve ji aliyê pargîdaniyên Iran Air, Taban, Sepehran, Iran Airtour, Saha, Mahan, Kîş Air, Karûn ve hatine kirin.
Piştî 50 rojan: Vebûna ezman û destpêkirina dîsa ya firînên navxweyî û derveyî
