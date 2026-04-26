Wezareta Îstîxbaratê:Tawanbarên gulebaranê li Kermanê di kombûnên giştî de hatin girtin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Wezareta Îstîxbaratê roja Yekşemê 26'ê Avrêlê di daxuyaniyekê de ragihand: Di rojên deh salûka bi pîroz a Kerameta Rezewî de, bi alîkariya Ehlê Beytê Îsmet û Pakî (s.x), faktorên çend guleberînên li civînên gelêrî yên Meydana Azadiya Kirmanê hatin nasîn û desteser kirin.
Di berdewamiya vê daxuyaniyê de hatiye: Leşkerên nenas ên Îmam Zeman (Xweda li zuhora wî lez bikê) di Rêveberiya Giştî ya Îstîxbaratê ya Parêzgeha Kirmanê de bi rêza çalakiyên îstîxbaratî-operasyonî û têkoşînên nedîtî û şevê-roj, bi sûdwergirtina ji hevkariya bi birayên xwe yên di Paspasanên Şoreşê, Fermandariya Polîs a Parêzgeha Kirmanê û Dadgeha Parêzgeha Kirmanê re, serketin nasîn û girtina terorîstê sereke yê faktorê guleberînê li gelê qehreman ê ku di civînên şevî yên Meydana Azadiya Kirmanê de amade bûn û sê hevkarên wî yên din, di nav de du mêr û jinekê. Terorîstên navborî bi guleberîna li civîna dijî Amerîkî-Siyonîst bûne sedema birîndarbûna du mêran û keçikeke biçûk.
Di daxuyaniya Wezareta Îstîxbaratê de hate ragihandin: Agahiyên hatine bidestxistin nîşan didin ku terorîst bi koma keyperest a ku di bin rêveberiya rejîma zarok-kuj a siyonîst de ye, ve girêdayî ne. Ji vê tîma terorîst çend çekên germ, çekên nêçîrê, mîqdarên berbiçav fîşek û cebilxane û strukturên teqemenî hatin vedîtin û desteser kirin.
Di berdewamiya vê daxuyaniyê de hatiye: Leşkerên nenas ên Îmam Zeman (Xuda lezê bike) li hemberî gelê şehîdperwer û rûmetdar ê diyara kereman, bi awayekî tevazu kerem dikin ku bûyerên navborî ne tenê bûye sedema kêmbûna amadebûna wan di van civînên pîroz de, lê bi peymana hemû şahid û amadebûyên li civînan, bûye sedema zêdebûna amadebûna epîk, dilsoz û dijmin-şikestî ya wan. Zarokên we di Rêveberiya Giştî ya Îstîxbaratê ya Parêzgeha Kirmanê de, bi daxwaza lavayê ji bo serketinê di rûbirûbûna xwe ya domdar a li dijî destên kampa kufrê, zilmê û terorîzmê de, hêvî dikin ku wek berê, me di vê rûbirûbûna berdewam de, bi rêya jimara 113 alîkariyê bikin.
..........
Dawiya peyamê
Wezareta Îstîxbaratê ji girtina faktorên guleberînê li civînên gelêrî yên Meydana Azadiya Kirmanê ragihand.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Wezareta Îstîxbaratê roja Yekşemê 26'ê Avrêlê di daxuyaniyekê de ragihand: Di rojên deh salûka bi pîroz a Kerameta Rezewî de, bi alîkariya Ehlê Beytê Îsmet û Pakî (s.x), faktorên çend guleberînên li civînên gelêrî yên Meydana Azadiya Kirmanê hatin nasîn û desteser kirin.
Your Comment