  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Wezareta Îstîxbaratê:Tawanbarên gulebaranê li Kermanê di kombûnên giştî de hatin girtin

26 April 2026 - 13:32
News ID: 1806588
Source: kmr.abna24.com
Wezareta Îstîxbaratê:Tawanbarên gulebaranê li Kermanê di kombûnên giştî de hatin girtin

Wezareta Îstîxbaratê ji girtina faktorên guleberînê li civînên gelêrî yên Meydana Azadiya Kirmanê ragihand.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Wezareta Îstîxbaratê roja Yekşemê 26'ê Avrêlê di daxuyaniyekê de ragihand: Di rojên deh salûka bi pîroz a Kerameta Rezewî de, bi alîkariya Ehlê Beytê Îsmet û Pakî (s.x), faktorên çend guleberînên li civînên gelêrî yên Meydana Azadiya Kirmanê hatin nasîn û desteser kirin.
Di berdewamiya vê daxuyaniyê de hatiye: Leşkerên nenas ên Îmam Zeman (Xweda li zuhora wî lez bikê) di Rêveberiya Giştî ya Îstîxbaratê ya Parêzgeha Kirmanê de bi rêza çalakiyên îstîxbaratî-operasyonî û têkoşînên nedîtî û şevê-roj, bi sûdwergirtina ji hevkariya bi birayên xwe yên di Paspasanên Şoreşê, Fermandariya Polîs a Parêzgeha Kirmanê û Dadgeha Parêzgeha Kirmanê re, serketin nasîn û girtina terorîstê sereke yê faktorê guleberînê li gelê qehreman ê ku di civînên şevî yên Meydana Azadiya Kirmanê de amade bûn û sê hevkarên wî yên din, di nav de du mêr û jinekê. Terorîstên navborî bi guleberîna li civîna dijî Amerîkî-Siyonîst bûne sedema birîndarbûna du mêran û keçikeke biçûk.
Di daxuyaniya Wezareta Îstîxbaratê de hate ragihandin: Agahiyên hatine bidestxistin nîşan didin ku terorîst bi koma keyperest a ku di bin rêveberiya rejîma zarok-kuj a siyonîst de ye, ve girêdayî ne. Ji vê tîma terorîst çend çekên germ, çekên nêçîrê, mîqdarên berbiçav fîşek û cebilxane û strukturên teqemenî hatin vedîtin û desteser kirin.
Di berdewamiya vê daxuyaniyê de hatiye: Leşkerên nenas ên Îmam Zeman (Xuda lezê bike) li hemberî gelê şehîdperwer û rûmetdar ê diyara kereman, bi awayekî tevazu kerem dikin ku bûyerên navborî ne tenê bûye sedema kêmbûna amadebûna wan di van civînên pîroz de, lê bi peymana hemû şahid û amadebûyên li civînan, bûye sedema zêdebûna amadebûna epîk, dilsoz û dijmin-şikestî ya wan. Zarokên we di Rêveberiya Giştî ya Îstîxbaratê ya Parêzgeha Kirmanê de, bi daxwaza lavayê ji bo serketinê di rûbirûbûna xwe ya domdar a li dijî destên kampa kufrê, zilmê û terorîzmê de, hêvî dikin ku wek berê, me di vê rûbirûbûna berdewam de, bi rêya jimara 113 alîkariyê bikin.
..........
Dawiya peyamê

Your Comment

You are replying to: .
captcha