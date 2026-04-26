"Ji sedî 45 ê şehîdên Şerê Remezanê sivîl bûn"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Cemşîd Nazmî, şêwirmendê bilind yê serokê Bingeha Şehîd û Karên Îsargiran, di civîna rojnamevanî ya "Birgeha Şerê Remezan"ê de ku li ser performansa Bingeha Şehîd û Karên Îsargiran di Şerê Tahemilî yê Sêyem de hat lidarxistin, bi bal kişandina ser aliyên mirovî û civakî yên "Şerê Remezan"ê, got: "Yek ji trajîktirîn bûyerên vê serdemê, bombebarana dibistanekê li Mînab bû. Ev bûyer ne tenê gelê Îranê, lê ramûsara giştî ya cîhanê jî bandor kir û pêlek hevxwînî û protestoyên navneteweyî bi xwe re anî."
Wî bi teqezkirina hebûna domdar a gel li meydanê, zêde kir: "Hebûna gelî ya nêzîkî du mehan li kolanan, nîşana piştevaniya wan a cidî ji hêzên çekdar û berdewamiya riya berxwedanê ye; gelê ku xwe ji van hêzan cuda nabîne û piştgiriya wan weke peywirekî neteweyî dibîne."
Nazmî herwiha ji kiryarên Bingeha Şehîd di vê heyamê de agahdarî da û got: "Bi destpêkirina vî şerî, pênc cîgirên bingehê bi tevahî rêveberên giştî yên parêzgehî û nivîsgehî di çarçoveya 'Birgeha Remezan'ê de xebata xwe bi bikaranîna ezmûnên borî destpê kirin û bi berdewamî mijarên malbatên şehîdan dişopînin."
Wî bal kişand ser hevdîtinên pêkhatî û got: "Di vê heyamê de li seranserê welêt zêdetirî 6 hezar û 800 hevdîtin bi malbatên şehîdan re hatine kirin ku ev bi beşdariya çînên cihêreng ên gel û komên gel re bûye."
Şêwirmendê bilind yê serokê Bingeha Şehîd dewam kir: "Li gorî girîngiya felaketa Mînabê, plan ji bo lidarxistina bûyerekê bi armanca dengvedana navneteweyî ya vê bûyerê tê kirin û herwiha avakirina bîranîna şehîdên vê bûyerê li cihê bûyerê di destê xebatê de ye ji bo ku ev felaketa dîrokî di bîra civakî de bimîne."
Wî di dawiyê de bi pêşkêşkirina statîstîka şehîdên vî şerî got: "Bi giştî 3 hezar û 468 kes di Şerê Remezanê de şehîd bûne ku hezar û 460 kes, wekhevî %45 ê şehîdan, ji gelê asayî (sivîl) bûne."
Di berdewamiyê de "Ebaspûr", cîgirê tendirustiyê yê Bingeha Şehîd, got: "34 hezar û 60 kes hejmara birîndarên Şerê Tahmilî yê Sêyem bûn ku piraniya wan li cihê bûyerê dermankirin an jî ji nexweşxaneyê derhatin."
Wî zêde kir: "Niha 150 kes ji birîndaran hene ku hê jî di bin dermankirin û raketinê de ne."
