Hişyariya vîdyoyî ya Hizbullahê ji niştecihên deverên dagîrkirî re

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA Hizbullahê Libnanê îro, yekşemê, peyamek vîdyoyî bi zimanê Îbranî weşand û tê de destnîşan kir: "Tu cure kembera ewlehiyê, her çiqas kûr jî be, dema ku em biryar bidin, qet nikare bibe asteng li ber dengvedana êxistêrên hişyariyê."
Hizbullahê di berdewamiyê de hişyariyek da niştecihên deverên dagîrkirî û got: "Kes nehêle hûn bixapîne, bi taybetî jî dewleta we."
Berxwedana Îslamî ya Libnanê di beşa din de beşek ji gotinên "Şêx Neîm Qasim", sekreterê giştî yê vê partiyê, bi bîr xist ku rejîma Siyonîst wisa hişyar dike: "Van bajarokanên Îsraîlî li bakurê Filistînê, eger Îsraîl bikeve nav herêmeke ji başûrê Libnanê, dê qet ne ewle bin."
……………………….
Dawiya peyamê/
Etîket:
-
Hezbullahê Libnanê
-
Îsraîl
Your Comment