Meha Zîlqe'deyê meha Îmam Riza (s.x.) ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Di şandeya Ajansa Nûçeyan a Navnetewey Ehl-ul-beyt ê (s.x) ـ ABNA ـ De hat peyda kirin ku Hucet ul İslam wel Muslimîn Seyîd Ehmed Mîrdamadiyan, di xwepêşandina xwe ya pişt dema nimêja nîvro û esrê di Harêmê Pîroz a Xanima Kerametê de, bi tazîmkirinê deheya Kerametê û bi pîrozbahiyê ji rojên peyda bûna Hazretê Fatimeya Mesume(s.x) û Îmam Riza(s.x) re, wisa ragihand:
«Meha Zîqa’de ji mehên haram e، û di çend rivayetan de wê tê girêdan bi çar îmamên ku navê wan hemî ‘Elî’ ye.»
Mîrdamadiyan got:«Piraniya serdema Zîqa’de bi hebehetiya Îmamê Hewtem — Sâmenü’l Hucec — Îmam Riza(s.x) tê girêdan؛ lê ji ber vê yekê dikare bêjeyîn ku meha Zîqa’de meha Îmam Riza(s.x) ye.»
Ew zêde kir:
«Rojê 25 Zîqa’de ji salê ku Îmam Riza(s.x) ji Medîne veguheriya berî Xorasânê ye، diyar e. Her çend ew veguhestin bi sedema xeyneta Me’munê bû، lê bi bereketê xwedî bû sedemê pir xeyrîn. Li hev welatê Îran bû şermezar û penahxaneyê bo imamzadeyan. Wekî Pêşwazîya Ayetullah Cewadî Amolî، hatî qeyd kirin ku hatina imamzadeyan evîna Ehlibeyt(s.x) guherand bû bi welayetê. Di Qiyametê de jî ronahîya Mahşer bi bereketê wan imamzadeyan tê bighêrîn.»
Şêxê xwendinê li Harêmê Pîroz، bi îşaretê li axê Îmamê Sadîq(s.x) ku dibêje:
«الأَئِمَّةُ بَعْدَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْعَلَوِيِّينَ»
û bi rivayeta ronahîya di derbarê şerefê imamzadeyan di Qiyametê de، wisa got:
«Gelemest herî bilind a taqwa — pêxistina bi “berâyetê ji dijminan” e. Wekî ku Hazretê Fatimeya Mesume(s.x) bi hijretê xwe berê Qumê، planê Me’mun ji bo dengekirina navê Îmam Riza(s.x) şikestin، û Ebûl Fazl Ehmed bin Musî(s.x) jî bi bayetê bi birayê xwe، welayetdarî wî hatî nîşandan.»
Mîrdamadiyan di dewamê got:
«Îro jî planê dijmin e ku nexweşîyn, têkilî, vala kirina rê û alan ji bo têketina agahiyên xwe û grîftina Tengeya Hormuz çêke.»
Wî di dawiyê de îşaret kir:
«Wekî ku Peygamberê Mehemmed(s.x.a) fermand kir ku di dema şerrê Uhud de divê tangeya Uhud were parastin، her çend di rewşa aşitî an bê gotin de؛ niha jî divê xebîtkirin serê “Tengeya Hormuz” ji destê me derneket. Lêdanê şevanîya gel di rê û şaxan de bi malbatên xwe، nimûneya cihada û perwerdeya estiqametin e. Hin kes alîkirin ku gel newere، lê pêdiviya taqwa û keramet ye ku gel bi hêzdarî zêdetir were beşdar kirin. Heta nexweşan ku karîyên wan têdin، divên ji kerewa xwe ji bo çend deqîqe di meydanê de werin bûn.»
Bilêvkerê Cizîra Pîroz a Xanima Kerametê, bi bal kişandina ser munasebetên meha Zîlqe'deyê, vê mehê weke meha Îmam Riza (s.x.) bi nav kir û peyitand ku teqwaya rastîn, ji xwe parastina ji gunehê pê ve, "xwe bera'atkirina ji dijminan" û dûrketina ji plansaziyên wan jî dihewîne. Wî herwiha got ku îro parastina Tengava Hormuzê û hebûna şevane ya gel li kolanan, ji ber xwe weke nimûneya cîhad û berxwedanê li hemberî komployên dijmin e.
