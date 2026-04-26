Pêşbîniya dîrokî ya Îmam Xumeynî û Îmam Xameneî piştî bûyera Tebesê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Li pey dagirkirina balyozxaneya Amerîkayê û birîna têkiliyên Tehran û Waşingtonê, Dewletên Yekbûyî bi bikaranîna koma taybet a "Deltayê" operasyona "Pênca Eylo" ji bo azadkirina girtiyên xwe sêwirand. Di 4'ê Ordîbeheşta 1359'a hicrî rojî de (24'ê Avrêla 1980'an), balafirên Amerîkayê ji xalên kor ên radarê ketin Îranê û li çola Tebesê daketin, lê bayê tozê yê nişkavî vê operasyonê bi têkçûneke tam re rû bi rû hişt. Nûçeya vê têkçûnê dengvedaneke berfireh li cîhanê da û lêdaneke giran li qenciya siyasî û leşkerî ya Amerîkayê da. Jimîy Karter wê wek têkçûna herî tal a serdema serokwezîriya xwe bi nav kir. Cyrus Vance, wezîrê karên derve yê wê demê, îstîfa kir û Brzezinski jî vê bûyerê wek têkçûna herî tal a serdema berpirsiyariya xwe şirove kir. Wezîrê parastinê yê Amerîkayê jî di bersiva têkçûna operasyonê de, bi edebiyateke kinayeyî behsa rola îrfanî ya Îmam Xumeynî kir.
Di asta navneteweyî de jî bertek berfireh bûn. Ajansa Nûçeyan a Tas a Sovyetê, Carter bi sedemên hilbijartinî ji bo têkçûnê heq kir û Amerîkayê bi hewldana ji bo bicihanîna derbeyeke leşkerî li Tehranê tawanbar kir. Kovara Time di 5'ê Gulanê 1980'an de vê bûyerê wek têkçûneke leşkerî, siyasî û dîplomatîk ji bo Amerîkayê piştî Viyetnamê nirxand. Hin analîstên Amerîkayî jî vê bûyerê wek nîşanek ji berhevketina hêza superhêziya Amerîkayê li hemberî Îranê dîtin. Ev têkçûn bû sedem ku Amerîka demeke ji ramana operasyona leşkerî dûr bikeve, her çend kiryarên wê yên din li dijî Îranê nehatin rawestandin.
Li nav welêt, Îmam Xumeynî di 7'ê Ordîbeheşta 1359'an de di nameyekê de ji serokkomar re xwest ku komên cihêreng ên cîhanî bangî seredana bermahiyên êrîşa leşkerî ya Amerîkayê bike da ku aliyên vê kiryarê ji bo ramûsara giştî ya cîhanê ronî bibin. Wî bi rexnegiriya ji saziyên doza mafên mirovan, ev bûyer wek nîşanek ji piştevaniya avahiyên navneteweyî ji hêzên serdest hesiband. Îmam Xumeynî ji Carter re tekez kir ku ev kiryara bêaqil bûye sedema windakirina bingeha siyasî ya wî û wê wek nîşanek ji bêhêziya wî di birêvebirina Amerîkayê da bi nav kir. Wî herwiha hişyarî da ku êrîşa li Îranê wek êrîşeke li ser Cîhana Îslamê ye û dikare encamên wek birîna neftê ji tevahiya cîhanê û bişopandina ramûsara giştî ya cîhanê li dijî Amerîkayê bîne pey xwe (1). Wî destnîşan kir: "Carter divê bizane ku neteweya 35 milyonî ya me bi mektebê mezin bûye ku şehîdbûnê wek siadet û serbilindî dibîne û ser û canê xwe ji bo mekteba xwe feda dike" (2). Wî herwiha got: "Toz bûn fermandarên Xwedê" (3).
Di heman rojan de, Îmam Xameneî jî di xutbeya nimêja înê ya 12'ê Ordîbeheştê de bi bal kişandina ser dîtinên xwe yên ji Tebesê, ev têkçûnê bi çîroka Hevalên Fîl re şiband û soza xwe da gel ku şaristaniyên stemkar wê bi ber veçûnê re rû bi rû bimînin û difina stemkar û destdirêj wê li axê bê dan û bi vî awayî ku çola Tebesê bibe goristana fîlên hilandinî, tevahiya herêma Rojhilata Navîn jî wê bibe goristana makîneya şer a Amerîkayê.
Di vegotineke ji Navenda Belgeyên Şoreşa Îslamî de, Eduardo Agnelli di seredana xwe ya kargehek çêkirina helîkopteran a li Amerîkayê de, bi bal kişandina ser bikaranîna mînaka heman helîkopteran di bûyera Tebesê de - ku bi gotina wan, hemû teknolojiyên pêşketî yên cîhanê tê de kom in û ji wan pêşketî çênebûye - behsa têkçûna wan kir, û yek ji generalên Amerîkayê di bersiveke kinayî de got: "Xwedayê wan ji helîkopterên me bi hêztir bû."
Çavkanî:
1. Sehîfeya Îmam, cîld 12, rûpel 255–256
2. Sehîfeya Îmam, cîld 12, rûpel 257
3. Sehîfeya Îmam, cîld 12, rûpel 380
Têkçûna operasyona leşkerî ya Amerîkayê li çola Tebesê tenê ne têkçûneke meydanî bû; bûyerek bû ku dengvedaneke cîhanî da û karbidestên bilind ên Washingtonê neçar kir ku bertek nîşan bidin. Ev bûyer bi helwestên eşkere û pêşbîniyên dîrokî yên Îmam Xumeynî û Îmam Xameneî re pêk hat; helwestên ku Tebesê wêdetirî operasyoneke serneketî dîtin û wek nîşanek ji berhevketina hêza serdest a Amerîkayê hesibandin û hişyarî dan ku êrîşa li Îranê dê bibe sedem ku neft ji tevahiya cîhanê bê birîn û cîhanê li dijî Amerîkayê bişopîne.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Li pey dagirkirina balyozxaneya Amerîkayê û birîna têkiliyên Tehran û Waşingtonê, Dewletên Yekbûyî bi bikaranîna koma taybet a "Deltayê" operasyona "Pênca Eylo" ji bo azadkirina girtiyên xwe sêwirand. Di 4'ê Ordîbeheşta 1359'a hicrî rojî de (24'ê Avrêla 1980'an), balafirên Amerîkayê ji xalên kor ên radarê ketin Îranê û li çola Tebesê daketin, lê bayê tozê yê nişkavî vê operasyonê bi têkçûneke tam re rû bi rû hişt. Nûçeya vê têkçûnê dengvedaneke berfireh li cîhanê da û lêdaneke giran li qenciya siyasî û leşkerî ya Amerîkayê da. Jimîy Karter wê wek têkçûna herî tal a serdema serokwezîriya xwe bi nav kir. Cyrus Vance, wezîrê karên derve yê wê demê, îstîfa kir û Brzezinski jî vê bûyerê wek têkçûna herî tal a serdema berpirsiyariya xwe şirove kir. Wezîrê parastinê yê Amerîkayê jî di bersiva têkçûna operasyonê de, bi edebiyateke kinayeyî behsa rola îrfanî ya Îmam Xumeynî kir.
Your Comment