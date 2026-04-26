Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Serdar Muhemmed Cefer Esedî, cîgirê teftîşê yê Birgeha Navendî ya Xatemul Enbiya (s.x.a), di hevpeyivînekê de li ser bersiva Îranê ya li hemberî şerê muhtemel ê dijminê Emerîkayî-Siyonîst, got: "Dijmin hewl dide ku zordestiyên xwe yên serdest li ser Tengava Hurmuzê bicîh bîne; lê ev yek qet pêk nayê."
Sardar Esedî zêde kir: "Kendava Fars û Tengava Hurmuzê, herêmeke têkildarî Îranê û welatên cîran ên wê ye û Emerîkayî mafê wan nîne ku li ser vê herêmê nerîna xwe eşkere bikin."
Cîgirê teftîşê yê Birgeha Navendî ya Xatemul Enbiya (s.x.a) zordestiyên karbidestên Emerîkayî wek şermezariyek ji bo gelê wî welatî bi nav kir û destnîşan kir: "Karbidestên Emerîkayî di rewşekê de li ser Tengava Hurmuzê û pirsgirêkên herêmê nerînên xwe eşkere dikin ku pirsgirêkên herêmê bi tevahî tu têkiliya wan bi Amerîkayê re nîne."
Wî bi beyankirina ku dijmin li pey talana çavkaniyên neftê yên Îranê ye, got: "Bi eşkereyî ji Emerîkayiyan re dibêjim, ev vir Venêzuela nîne ku hûn karibin çavkaniyên wê bitalînin; ji ber ku sîstema Komara Îslamî ya Îranê û neteweya mezin a Îranê dê li hemberî we rawestin."
Serdar Esedî di dawiyê de bi bal kişandina ser plana berxwedanê li ser êrîşa muhtemel a dîsa ya Amerîkayê bo Îranê, bîr xist: "Hêzên çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê û eksê berxwedanê ji bo hemberî dijmin plana wan heye û artêşa Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û rejîma Siyonîst, heger êrîşekî din bikin, ê lêdaneke bi qeşengtir bixwin."
Hişyariya ji dijminê Emerîkayî-Siyonîst re: Heger hûn êrîşî bikin, ê lêdana zêdetir û girîngtir bixwin
Cîgirê teftîşê yê Birgeha Xatemul Enbiya (s.x.) bi tekezkirina li ser amadehiya temam a hêzên çekdar û eksê berxwedanê ji bo hemberî her êrîşeke muhtemele ya Amerîkayê, hişyariyek li Waşington û Tel Avîvê da li ser encamên wê.
