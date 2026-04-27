Spaha Kirmaşanê: Nûçeyên leşkerî û ewlehiyê tenê ji çavkaniyên fermî bêne weşandin

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (s.x) – ABNA– Li dû belavbûna hin nûçe û naverokên bi mijarên leşkerî, ewlehiyî û îstîxbaratî re di nav medyaya parêzgeha Kirmaşanê de, Têkiliyên Giştî yên Spaha Pêxemberê Nebiyê Ekrem (s.x.a) bi derxistina daxuyaniyekê, tekiyad li ser pêwîstiya tevgera medya û çalakvanên nûçe û medyayê li gorî pîşeyên profesyonel û belavkirina nûçeyên van qadan tenê li ser bingeha agahdariya çavkaniyên fermî kir.
Nivîsa peyama Têkiliyên Giştî yên Spaha Pêxemberê Nebiyê Ekrem (s.x.a) ya parêzgeha Kirmaşanê wiha ye:
Di dema Şerê Remezan û rojên dawî de, belavbûna hin nûçe û naverokên dijî rêbazan di warên leşkerî, ewlehiyî û îstîxbaratî de ji hêla çend medya û kanalên nûçeyan ên parêzgehê ve, careke din girîngiya pabendbûna bi pîvanên profesyonel di belavkirina van nûçeyên girîng û hesas de ronî kir.
Mijarên têkildarî ewlehiyê û pirsgirêkên leşkerî, ji ber xwezaya pisporî û hesasiyetên taybet, hewceyê agahdarkirina rast, berpirsyar û li ser bingeha çavkaniyên fermî ne.
Li ser vê yekê tê tekiyad kirin ku belavkirina her nûçeyek di van waran de divê piştî ragihandin û pejirandina Têkiliyên Giştî yên Spaha Pêxemberê Nebiyê Ekrem (s.x.a) û Ajansa Nûçeyan a Bêsica parêzgeha Kirmaşanê wekî tenê çavkaniya fermî ya belavkirina nûçeyên Spah û Bêsicê ya parêzgehê were kirin, da ku ji derketina gotegotan, fehmên şaş, belavkirina agahiyên kêm û tewra sûîstîmala dijminan were dûrxistin.
Pabendbûna bi vê rêbaza profesyonel, digel parastina aramiya derûnî ya civakê, dê bibe alîkar ji bo bilindkirina baweriya medya û pêbaweriya giştî.
Li ser vê bingehê, bi spasî ji kiryara profesyonel a hin medyayên parêzgehê, ji medyayan, bingehên nûçeyan û rêveberên kanalên agahdarkirinê tê xwestin ku di çarçoveya qanûn û rêbazên profesyonel de, li rastiya nûçeyên ewlehiyî û leşkerî ji çavkaniyên hatine destnîşankirin piştrast bikin û pejirandina wan bistînin û ji belavkirina naverokên nepejirandî dûr bikevin.
Pabendbûna bi van rêbazan, dê rola girîng bilîze di parastina ewlehiya derûnî ya civakê, yekbûna medyayê û bilindkirina standardên profesyonel yên agahdarkirinê li parêzgehê.
