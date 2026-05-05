Qalibaf: Domandina rewşa heyî ji bo Amerîkayê nebarî ye

5 May 2026 - 10:10
Source: Tasnim News
Serokê Meclîsê di rûpela xwe ya X de nivîsand: "Hevkêşeya nû ya Tengava Hurmuzê tê sekinandin."

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) ABNA Serokê Meclîsa Şûrayê Îslamî di nivîseke ku li ser rûpela xwe ya kesî weşandiye de, bi destnîşankirina hevkêşeyên Tengava Hirmizê û bi tekiyada li ser vê mijarê ku "em hê dest pê nekiriye jî", wiha nivîsiye:

"Hevkêşeya nû ya Tengava Hirmizê tê sekinandin. Ewlekariya keştiyariyê û veguhastina enerjiyê ji aliyê Amerîkayê û hevalbendên wê ve bi binpêkirina agirbestê û sepandina aboqeyê (gemaroyê) xistine metirsiyê. Bêguman, xerabiya wan kêm bê."

"Em baş dizanin ku domandina rewşa heyî ji bo Amerîkayê nebarî ye; lêbelê em hê dest pê nekiriye jî."

