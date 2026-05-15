Hocat-ul-îslam Safî got: Divê em li eniyê bi sebirê li hemberî dijmin de serkeftin bi dest bixin.

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) — ABNA —Hocat-ul-îslam Mihemed Safî, di merasîma şirovekirina ayetên ji Qur'ana Pîroz de, beriya nimêja nîvro û îndî ya sêşemê 22ê Gulanê (12ê Gulanê) li Şevistana Îmam Xumeynî (reh.) ya Cami‘a Pîroza Xatûna Qedrê (Banûya Kerametê), bi destnîşankirina sûreya pîroz «Sad» ku li Mekkê hatiye danîn, anî ziman: Ev sûre di yek ji dijwartirîn mercên vexwendina Pêxember (s.x.x) de hatiye danîn. Ji ayetên destpêka sûreyê diyar dibe ku zext li ser eniya mafê herî zêde bûye. Mûşrîk xwe bi hêz û têkneçû barkirine û di fitne û nakokîgeriyê de bûn.
Safî bi destnîşankirina ayeta şeşem a sûreya Sad, bîra xwe anî: Xwedê te‘ala dibêje: «وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ»; mezin û eşrafên qewmê tev geriyan û di civakê de dest bi propagandaya dijî Pêxember (s.x.a) kirin. Ew ji mûşrikan re digotin: Li ser putperestiya xwe bisekinin û bi israr bin, nehêlin ev Pêxember we ji rê û resmên bav û kalên we vegerîne.
Axivînerê Cami‘a Pîroz zelal kir: Zext li ser Pêxember (s.xw.) û eniya tewhîdê pir giran bû. Hemû bi hev re destekirin da vî Pêxemberî têk bibin. Îro jî heman rewş dubare bûye. Em di vê dinyayê de kêmînek (hindikayî) ne li hemberî piraniyeke ku naxwaze gotina me qebûl bike. Hûn dibînin ka ev çend sal in ku ew çawa bi hev re destekirine da ku em bixwazin serî deynin.
Wî zêde kir: Fermana Qur'anê di vê rewşê de ev e ku hûn sebr bikin; ji ber vê yekê, di ayetên paşîn ên sûreya Sad da, Xwedê dest bi danîna mînakên dîrokî ji pêxemberên ku sebr kirine dike; wek Hz. Dawûd, Hz. Silêman û Hz. Eyûb. Ev mînak ji bo zêdekirina sebira Pêxember (s.x.a) hatine vegotin.
Safî bi destnîşankirina têgîna "berdilîbûna civakî" bîra xwe anî: Peyva sebrê tenê di têgehên olî yên me de nîne; dijmin jî stratejiya xwe sebr e. Di ayeta «وَاصْبِرُوا عَلَیٰ آلِهَتِکُمْ» de diyar e ku mûşrik ji hev re digotin: Li ser şirka xwe û putperestiya xwe sebr bikin. Her civakeke ku bixwaze bigihîje armanca xwe, pirsgirêkên wê hene û hewceyî sebrê ye.
Wî di dawiyê de tekez kir: Îro ji bo dijmin jî pirsgirêkên han bûne û ew jî li benda sebrê ye. Pêwîste em hewl bidin ku di eniya sebrê de li ser dijmin pêşde herin û riya vê karê jî, tevgerîn li gorî têgehên Qur'anê û baldarî li ser modelên ku Qur'an pêşkêşî me dike ye. Em ji Xwedê dixwazin ku sebrê me li hemberî van pirsgirêkan zêdetir bike da ku em di vê eniya neheq de serkevin.
Etîket: Cami‘a Pîroza Xatûna Qedrê (Hz. Ma‘sûme (s.x) – Îran – Parastina Pîroz (Dîfa‘a Pîroz)
