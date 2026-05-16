Civînên şîna bo şehadeta Îmam Cewad (s.x) li Merqada Pîroz a Xanima Kerametê Hezretê Fatime Masûma (s.x)

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Civînên taybet ên şîna şehadeta Îmam Cewad (silaven Xweda lê bin) bi amadebûna qiseker û medahên navdar ên welatî li Heştiya Pîroz a Xanima Kerametê (Hezretê Fatime Mûsma) têne lidarxistin.
Li gorî vê raporê, roja Şemî 26ê Erdîbeheştê (16ê Gulanê) piştî nimêja Îşayê ku bi şeva şehadeta Cewad-ul Eimme re hevdem e, civîna şînê bi qisekirina Ayetullah Seyîd Muhemmed Mehdî Mîrbaqirî û medahiya (Mersîye)Seyîd Mehmûd Elewî li Porta Mezin a Îmam Xumeynî (rh) dê were lidarxistin.
Koma şînê ya xizmetkarên Heştiya Pîroz a Xanima Kerametê jî roja Yekşemê 27ê Erdîbehestê (17ê Gulanê) saet 9ê sibehê ji Mizgefta Îmam Hesen Eskerî (silaven Xweda lê bin) ber bi Heştiya Pîroz a Xanima Kerametê ve dê were lidarxistin û di berdewamiyê de civînên nasînê (civînên perwerdeyî) bi qisekirina Hucet-ul Îslam Elîreza Heydarzade, şirovekirina ayetên Qur'anê ji aliyê Hucet-ul Îslam Meysem Hemîdî Nîk ve, medahiya Elîreza Hûşnegî û xwendina Dua 14 ê Sahîfeyê Seccadiyeyê li Porta Mezin a Îmam Xumeynî (rh) dê bêne lidarxistin.
Her wiha civînên şîna roja Yekşemê piştî nimêja Îkindiya bi qisekirina Huccetul Îslam wal Muslimîn Elîreza Sadiqî Waiz û medahiya Seyîd Muhsin Benî Fatime û berî nimêja Mexribê bi qisekirina Huccetul Îslam wal Muslimîn Seyîd Hesen Pûrmûsawî û medahiya Ebas Muhemmedî Pûr dê were lidarxistin.
Civîna taybet a şeva şehadetê jî roja Yekşemê piştî nimêja Îşayê bi qisekirina Huccetul Îslam wal Muslimîn Seyîd Huseyn Mûminî û medahiya Henîf Tahirî li Porta Mezin a Îmam Xumeynî (rh) dê were lidarxistin.
...............
Dawiya peyam /
Etîket:
Heştiya Pîroz a Hezretê Fatime Masûmê (s.x)
Îmam Cewad (s.x)
Şehadet
Your Comment