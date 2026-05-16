Erdogan: Divê kiryarên tehrîkker ên Îsraîlê bi dawî bibin / bên rawestandin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Receb Tayîb Erdogan, Serokkomarê Tirkiyeyê, xwestina aramiya herêmî û bidawîanîna nakokiyên zêdeyî yên têkildarî Îranê kir û tekez kir ku divê kiryarên tehrîkker ên Îsraîlê bi dawî bibin.
Serokkomarê Tirkiyeyê, di rêya vegera xwe ji Qazaxistanê bo welatê xwe de, ragihand ku Tirkiye dê hewldanên xwe yên ji bo hevkariya herêmî ya bihêztir, karîgeriyên berevanî yên kûrtir û nûkirina têkiliya dîplomatîk bi hevalbendên NATOyê û Yekîtiya Ewropayê re berdewam bike, û di heman demê de xwestina aramiya Rojhilata Navîn dike.
Erdogan bi îşareta dagirkeriyên Amerîkayê û rejîma Sîonîst li dijî Îranê, ji rojnamevanan re got: Pêşî divê tehrîkên Îsraîlê bêne bêbandorkirin û paşê aştiya rastîn were sazkirin.
Wî bîranîn ku tehrîkên bêdawî yên Îsraîlê yek ji sedemên sereke yên krîza herêmî ya berdewam in.
Wî her wiha hişyarî da ku Tel Avîv li pey belavkirina şer li seranserê Rojhilata Navîn e ji bo armancên xwe yên mezinxwazî (cihankêşî).
Serokkomarê Tirkiyeyê got ku ev welat dê hewldanên xwe yên herî zêde ji bo pêşîlêgirtina veguherîna tevliheviya heyî (tevgera niha) bo krîzeke aloztir berdewam bike. Wî her wiha tîp kir ku pirsgirêkên herêmî divê ji aliyê welatên herêmê bi xwe ve bêne çareserkirin.
Erdogan zêde kir: Heke aramiya domdar li herêmê tê xwestin, divê her kes hesabên demkurt (kurt-dem) bihêle. Pêdivî ye welat parastina mafên hemwelatiyên xwe bikin, ne ji berjewendîyên lîstikvanên derveyî herêmê.
Wî her wiha binav kir ku aştiya domdar li Rojhilata Navîn pêwîstî bi bidawîanîna kiryarên tansiyonê (tehrîkê) û hesabên siyasî yên kurt-dem heye.
