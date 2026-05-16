Emar Hekîm daxwaza berdewamiya lêgerîna gorên komî dike

16 May 2026 - 10:51
News ID: 1814786
Source: kmr.abna24.com
Serokê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê tekez kir ku sûcên têkildarî gorên komî nayên jibîrkirin, û daxwaz kir ku lêgerîn ji bo vekirina van goran û zelalkirina çarenûsa windayan berdewam bike.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (S.X) - ABNA - Seyîd Emmar Hekîm, serokê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, roja Şemiyê daxwaza berdewamiya lêgerîna ji bo dîtina gorên komî û zelalkirina çarenûsa windayan kir, û tekez kir ku ev sûc ne girêdayî derbasbûna demê ne.

Di daxuyaniyekê de bi boneya Roja Neteweyî ya Gorên Komî, wî got: Em li dijî sûcekî ku ne girêdayî derbasbûna demê ye û êşekî ku bi salan wê venemire radiwestin, ji ber ku aşê zilm, dîktatorî û terorîzma tarî bi hezaran mirovên bêguneh, di nav de zarok, jin û kal û pîr, perçiqandiye.

Hekîm her wiha got: Em piştgiriyê didin berdewamiya lêgerîna gorên komî, ji ber ku hîn jî hejmareke mezin ji windayan hene ku çarenûs û cihê veşartina wan nayê zanîn, di nav de hin endamên malbata Îmam Hekîm. Her wiha pêdivî ye ku nifşên pêşerojê bi rêya pergala perwerdehiyê û bîra neteweyî ya fermî bi van sûcan re bibin nas.

