Peyama Serokkomarî ji Papayê re di têkiliya (derbarê) helwestên neqanûnî yên Trump de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Mesûd Pezîşkiyan, Serokkomar, bi spasîkirina helwestên exlaqî yên Papayê li hemberî dagirkeriyên dawî yên li dijî Îranê, li ser pêwîstiya nêzîkatiyeke rastînbîn û dadmendane ji aliyê civaka navneteweyî ve tekez kir û xwest ku welatên cîhanê li hemberî daxwazên neqanûnî û siyasetên serpêhatî (maceraperest) û xeternak ên Amerîkayê rawêjin.
Metna peyama Serokkomarê welatê me wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَکْبَرُوا فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْیَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ
"Lê belê, qewmê Ad bi neheqî li ser rûyê erdê quretî û serkêşî kirin û gotin: 'Kî ji me bi hêztir e?' Ma wan nedît ku Xwedayê ku wan afirandiye, ji wan bi hêztir e? Û ew her tim ayetên me inkir dikirin."
Qur'ana Pîroz, Fussilet, 15
"Destpêka quretiyê, dûrketina mirov ji Xwedê û zivirîna dilê wî ji Afirîner e, ji ber ku destpêka guneh quretî ye, û her kî jê bigire, kiryarên kirêt davêje holê, ji ber wê, Xwedê belayên xirab şand ser wî û wî bi temamî hilweşand. Xwedê textên serkartiran hilweşand û dilnizm li cihê wan danîn."
Incîla Pîroz, Yûşe ben Sîrax 10: 12-13
Janê Bilind Papa Loyê Çardehem
Rêberê rêzdar ê Katolîkên Cîhanê
Silavên germ û dilgerm ên xwe ji we re diyar dikim û ji helwestên exlaqî, mentiqî û dadmendane yên we di derbarê êrîşa roja 9ê Esfende ya sala 1404ê (28ê Sibat 2026) hikûmeta Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de ya ku cara duyem û di nava müzakeratên di navbera vî welatî û Komara Îslamî ya Îranê de, bi bahaneyên bêbingeh û di pevçûneke eşkere de bi qanûnên navneteweyî û bi hevkarîya rejîma Îsraîlê pêk hat, spas dikim.
Di encama vê dagirkeriya neqanûnî ya Amerîka û rejîma Îsraîlê de, Hezretê Ayetullahê Uzma Îmam Seyîd Elî Xamene'î (Rêberê bilindpaye yê Cîhanê Şîe) bi hev re bi hejmareke berbiçav ên rayedarên bilind ên siyasî û leşkerî yên Komara Îslamî ya Îranê hatin kuştin û şehîd bûn û her wiha 3468 ji hemwelatiyên Îranê yên ku zarokên bêguneh ên Dibistana Şecereyê Tayîbe li bajarê Mînab jî di nav de bûn, hatin şehîdkirin û ziyanên berfireh hatin dayîn ser binesaziyên me; di nav de dibistan, zanko, mîrata çandî û avahiyên dîrokî, navendên perwerdeyî, cihên olî, mizgeft û kenîşt, navendên tendiristiyê, navendên werzîşê, nexweşxane, piran, rê, xetên hesinî, kargehên enerjiyê, rafînerî û petrokîmyayê, yên ku mînakên tawanên şer in.
Serokkomarê Amerîkayê di daxuyaniyên xwe yên xeternak û bêşerm de gotibû "dixwaze şaristaniya dîrokî ya Îranê hilweşîne û vegerîne serdema kevirî". Ev axaftin, wekî ku we destnîşan kir, ji xeyala hêza bêsinor derketiye û li ser quretî, zordarî, zêdexwazî û hewildana ji bo çareserkirina pevçûnan bi tundiya bêîfne ve ye, ya ku vijdana mirovî nikare wê têbigihîje an xwe ragire.
Nêzîkatiya wêranker a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û rejîma Îsraîlê û êrîşên wan ên neqanûnî tenê li dijî Îranê nîne, lê li dijî serweriya qanûnê li asta cîhanî, qanûnên navneteweyî, nirxên mirovî û hînbûnên olên xwedayî ye, û diyar e ku barê vê nêzîkatiya xeternak dê bikeve ser milê tevahiya civaka navneteweyî.
Janê Bilind;
Neteweya Îranê, ji misilman, fileh, cihû û zerdeştî, bi sedsalan e li welatê xwe yê kevnar de bi hev re bi aştî û aramiyê jiyaye û bi cîranên xwe yên li perava başûrê Kendava Farsê re, li ser bingehê girêdanên dîrokî, çandî û olî, bi hevaştî (bijî) û toleransê re jiyaye, lê hebûna bingehên leşkerî yên Amerîkayê li nav axa welatên Kendava Farsê, yên ku mixabin di şerê dawî de ji bo dagirkerî û êrîşê li dijî Komara Îslamî ya Îranê hatin bikaranîn; bû sedema ku hêzên çekdar ên welatê min di çarçoveya parastina meşrû û rûbirûbûna dagirkeriyê de, armanc û berjewendîyên dagirkeran li ser axa wan welatan rast bikin.
Ev li hemberî wê yekê ye ku di dîrokê de em ti carî nedîtiye ku em gef û destdirêjî li ser serwerî û axa cîranên xwe kirine, û hêj jî dixwazin çêtirîn têkiliyên bi hemû cîranên xwe re hebin û li herêmê bi aştî, aramî û refahê bijîn.
Rewşa niha ya di Tengava Hirmizê jî ji ber êrîşên neqanûnî yên dagirkeran û bikaranîna erd û valageha asîmanî ya welatên perava Kendava Farsê ji bo kirina êrîşan li dijî Îranê û sepandina dorpêçeke deryayî li dijî Îranê ji aliyê Amerîkayê ve ye.
Diyar e ku piştî rakirina rewşa bêewlehiya niha, şert û mercên derbasbûna Tengava Hirmizê wê vegere rewşa normal û Îran jî di çarçoveya xurtkirina rêkeftinên ewlehiyê ji bo derbasbûna vê avahî yê stratejîk de, mekanîzmayên çavdêrî û kontrolê yên bi bandor û pîşeyî di çarçoveya qanûnên navneteweyî de dê bi kar bîne.
Komara Îslamî ya Îranê her tim îsbat kiriye ku ji dîplomasiyê û rêyên aştiyane ji bo çareserkirina pirsgirêkan, di nav de bi hikûmeta Amerîkayê re, girêdayî ye û ji bo vê armancê, tevî xiyanetên dubare yên wê hikûmetê li ser maseya mûzakere û dîplomasiyê, ji navbeynkariya Pakîstanê pêşwazî kiriye û bi dilsozî û pîşeyî ketiye müzakeratên Îslamabadê. Berxwedana Îranê li hemberî daxwazên neqanûnî yên hikûmeta Amerîkayê, wekî berxwedan û parastina qanûnên navneteweyî û nirxên bilind ên mirovî ye, ji ber vê yekê tê hêvîkirin ku civaka navneteweyî bi nêzîkatiyeke rastînbîn û dadmendane, li hemberî daxwazên neqanûnî û siyasetên serpêhatî û xeternak ên Amerîkayê raweste.
Dixwazim, careke din erkdarkirina xwe ya ji nêzîkatiya we (Janê Bilind) ya li ser "aştiya dadmendane", ji hikûmet û neteweya Îranê re diyar bikim û tekez bikim ku Komara Îslamî ya Îranê, bi parastina mafê xwe yê meşrû yê berxwedanê, dê ji soza xwe ya ji bo diyalog û çareserkirina pirsgirêkan bi rêyên aştiyane, li gorî qanûn û exlaqê, dilsoz bimîne.
Mesûd Pezîşkiyan
Serokkomarê Komara Îslamî ya Îranê
