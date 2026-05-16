Rêveberê Giştî yê Têkiliyên Giştî yên Dezgeha Serokkomariyê: Di warê nasandina Şîeyên cîhanê de valahiyeke medyayî ya navneteweyî heye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Dr. Hebîb Ebasî, Rêveberê Giştî yê Têkiliyên Giştî yê Saziya Serokkomariyê, roja Şemiyê êvara 16ê Gulanê, saet 14:05an, beşdarî Ajansa Nûçeyan a ABNAyê bû û li ser çalakiyên herî girîng ên vê dezgeha medyayê ya navneteweyî agahî wergirt.
Di hevdîtineke dostane de bi rojnamevan û berpirsên vê dezgeha medyayê re, wî got: Min Ajansa Nûçeyan a ABNAyê tenê wekî malperek nûçeyan dizanibû, lê niha, bi hebûna xwe di vê avahiyê de, ez ji nêz ve dinêrim û ez ji her yek ji we, hevalên hêja, ji bo hewildanên we spas dikim.
Wî zêde kir: Ji ber evîn û hezkirina me hemûyan ji bo Ehlul Beytê (S.X), ez niha vê dezgeha medyayê wekî dezgehên din ên medyayê cuda nas dikim, lê divê ez lê zêde bikim ku her çend gelek xebat li ser Ehlul Beytê (AS) tê kirin jî, valahiya di xebata medyaya navneteweyî de bi tundî tê hîskirin.
Wî diyar kir: Ger em bikaribin Ehlul Beytê (S.X) bi wêjeya navneteweyî û zimanê pispor ê her welatekî nîşan bidin, em ê biserkevin.
Rêveberê Giştî yê Têkiliyên Giştî yê Saziya Serokkomariyê got: Îngilîzî wekî zimanê yekem ê cîhanê tê zanîn, em bixwazin an nexwazin, û wergerandina nûçeyên navneteweyî di medyayên din de bi gelemperî bi vî zimanî tê kirin. Em hîn jî ji tiştê ku tê xwestin dûr in, û rastiya ku karê medyayê niha ji hêla gelek rêberên olî ve hatiye pejirandin encama hewldanên çalakvanên medyayê ye. Minber niha bi minberên fîzîkî ve sînordar nînin. Berevajî vê, minbera sîber-cîhanê niha pir tê hesibandin û bi bandor e.
Wî diyar kir: Karê çêkirina nûçeyan li Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) ji ajansên din ên nûçeyan pir dijwartir û dijwartir e. Di bingeh de, çalakiyên nûçeyan ên pispor di warê olî de ji nûçeyên giştî pir dijwartir in.
Ebbasî tekez kir: Baş e ku medyayên cûrbecûr ji rola medyaya olî haydar bin. Serokê birêz her wiha girîngiyek taybetî dide şîrovekirina Quran û Nehcul Belaxeyê.
Wî zêde kir: Ger em hişê xwe ji jîngeha xebata ABNAyê bidin aliyekî, em Şîeyan wekî Îran dibînin, lê bi nêrînek berfirehtir, em dikarin bibêjin ku li cîhanê gelek Şîeyên dilsoz hene ku nayên zanîn û paşguh kirin.
Rêvebirê Giştî yê Têkiliyên Giştî yê Saziya Serokkomariyê wiha dawî li axaftina xwe anî: Divê em Şîeyan bêyî ku bi ol, mezheb û cudahîyên din re nakokî çêbibin, bi cîhanê bidin nasîn. Ger ev mijar di serî de karê me be, em ê gavên mezin di pêşvebirina Şîîtî û Îslama Muhemmedanî ya paqij de bavêjin.
