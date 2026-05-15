Kurdên Suriyeyê: Dîmeşq lê me hîle bi siyasî dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Du partiyên kurd ên Kurdistana Sûriyê daxuyaniyekê hevbeş belav kirin û nerazîbûna xwe anîn ziman li hemberî veqetandina çar kursiyan ji bo nûneratiya kurdan li Meclisa Gel a Sûriyê.
Di daxuyaniyê de hatiye: Di dema ku komên cihêreng ên Sûriyê li bendê ne ku hikûmetek li ser bingehê hemwelatîbûn û beşdariya rastîn were avakirin, ev cure biryar ne tenê bersivek nînin ji daxwazên gel re, belkî berdewamiya siyasetên derxistinê û marjînalîzekirinê ne li hemberî kurdan.
Alîyên îmzekirî piştrast kirin ku sinordarkirina nûneratiya kurdan bi çar kursî ji tevaya 210 kursiyên Meclisê, şaşkirineke eşkere ya rastiya demografîk e û rola kurdan li Sûriyê wekî hêmanek dîrokî û rastîn ji bîr dike.
Di daxuyaniyê de hatiye îdiakirin ku kurd bi qasî ji sedî 20ê nifûsa Sûriyê pêk tînin, lê ji beşdariya rastîn di biryardana neteweyî de bêpar in.
