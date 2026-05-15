Kurd bêhêvîtir in yan Trump?; Vegotina sedsaleke bêbaweriyê li Emerîkayê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rapore Kurdpressê, dilşikestina Donald Trûmp ji Kurdan ne tenê bertekeke demkî ye. Ev mijar beşek ji dîroka tevlihev a peywendiyên Amerîka û Kurdan e; peywendiyek ku di dema wê de, hêzên mezin gelek caran ji şiyanên leşkerî û jeopolîtîkî yên Kurdan sûd wergirtine, lê hindik caran amade bûne daxwazên siyasî û ewlekarî yên wan bi nasînin.
Ya îro di bin navê nakokiyên siyasî û ewlekarî de tê holê, ji bo Kurdan berdewama heman modela dîrokî ye: Ji wan tê hêvîkirin ku bixebitin, mesrefan bidin û di xizmeta armancên herêmî yên hêzan de bin, lê gava ku mijar ewlekarî û siyasî dibe, pir caran bi tenê tên hiştin.
Li aliyekî, Kurd hene ku bi dehsalan ji bo hebûn, nasname û mafê çarenûsî têkoşîn dane; û li aliyê din, serokekî Amerîkî ku li peywendiyan bi piranî li gorî hesabên demkî û berjewendiyên kurt-dîrokî dinêre. Ji ber vê yekê, pirsa sereke ev nîne ku gelo Trûmp ji Kurdan dilşikestî ye yan na; lê belê ev e ku gelo Kurdan sedemek din ji dilşikestina ji Amerîka û pergala navneteweyî heye?
Bîra Dîrokî ya Kurdan ji Rojava:
Koka dilşikestina Kurdan di bîreke dîrokî de ye; bîreke tijî sozên nehatine cîhanîn û alîkariyên neqediyayî. Ji bo gelek Kurdan, peymana Lozanê di sala 1923an de tenê ne lihevkirineke sînorî bû; lê belê ew xalek bû ku hêviya avakirina dewleteke serbixwe pir lawaz kir.
Nêzîkî sed sal şûnda, referandûma serxwebûna Herêma Kurdistanê ya Iraqê di sala 2017an de ev birîna dîrokî careke din vekir. Di wê referandumê de, zêdetirî %92 dengdêran piştgirî dan, lê Amerîka li dijî vê pêvajoyê bû û amade nebû ku ji encamên wê parêzîtiyê bike. Dema ku hêzên Iraqî ber bi Kerkûkê ve çûn, Washington tercîh kir ku helwesteke bêalî bigire. Ji bo Amerîka, ev biryar di çarçoveya parastina îstîqrara herêmê de dihate hacet kirin; lê ji bo gelek Kurdan, nîşanek din bû ku daxwazên wan li ber berjewendiyên jeopolîtîkî hatine qurban kirin.
Vegera hêzên Kurd ji Kerkûkê jî ne tenê biryareke leşkerî bû; lê belê hewldanek ji bo pêşîgirtina li karesateke mezin dihat hesibandin. Serokên Kurd bi metirsiya şerekî dirêj û dubarekirina trajedyayên wekî Helebçe û Enfalan re rû bi rû bûn. Lê belê, encama siyasî ya wê vegerê, bihêzkirina vê baweriyê di nava Kurdan de bû ku heta beşdarbûna di pêvajoyên demokratîk û hevkariya bi rojava re jî ji bo piştgirîkirin di kêliyên krîtîk de garantî nade.
Ji Şerê li dijî DAIŞ’ê heta Hestkirina Terikandinê:
Heman model li Sûriyê jî hate dubare kirin. Hêzên Kurd û hevpeymanên wan roleke sereke di têkbirina DAIŞ’ê de lîstin û bi hezaran endamên wan di vê şerê de jiyana xwe ji dest dan. Lê belê, piştî têkbirina Xelîfetiya DAIŞ’ê, girîngiya wan a stratejîk ji bo Washington kêm bû.
Biryara Trûmp di sala 2018an de ji bo vekişandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê, bi awayekî pratîkî rê ji bo operasyona leşkerî ya Tirkiyê li herêmên Kurdan vekir. Ji ber vê yekê, bajarên wekî Efrîn, Girê Spî (Til Ebyed) û Serêkaniyê (Rês el-Emîn) rastî êrîşan û guhertinên demografîk hatin.
Trûmp di parastina vê biryarê de gotibû ku Amerîka qet soz nedaye ku “heta hetayê” ji Kurdan biparêze. Wî her wiha gelek caran tekez kir ku Dewletên Yekbûyî “neft parastiye” û heta got ku Kurdan “pere ji bo şer girtine”.
Daxûyanizen weha ji bo gelek Kurdan tê wateya paşguhxistina aliyên siyasî û mirovî yên têkoşîna wan. Ji dîtina wan, şerê li dijî DAIŞ’ê ne tenê hevkariya di projeyeke Amerîkî de bû; lê belê şerekî ji bo hebûnê, parastina bajaran û parastina siberoja wan a siyasî dihat hesibandin. Kurdan li kêleka Amerîka şer kir, lê tenê ji bo Amerîka şer nekir.
Hişyarîya Kurdan; Berhema Tecrubeya Dîrokî:
Analîz destnîşan dike ku hişyarîya îroyîn a Kurdan ne ji tirsekê an jî neamadebûna şer e, lê belê ji tecrûbeya dîrokî ya wan tê. Ji bo gelek aliyên Kurd, pirsa sereke ne tenê beşdarbûna leşkerî ye; lê belê ev pirs e ka gelo ev beşdarî dê bi garantîyên siyasî, ewlekarî û piştgiriya rastî re be yan na.
Di vê navberê de, rola Tirkiyê hîn jî wekî ya herî diyarker tê destnîşankirin. Li gorî nivîskar, Washington heta ku piştgiriya hêzên Kurd dike, heta ku ev piştgirî bi berjewendîyên Enqereyê re neyê têkiliya rasterast; mijarek ku di doza Sûriyê de jî gelek caran hatiye dîtin.
Ji ber vê yekê, Kurd xwe di rewşeke nakok de dibînin: Dema ku wekî hêzekî bibandor di qada şer de tên hewcedarî, têne pesindan; lê dema ku daxwazên siyasî û ewlekarî yên wan tên holê, tên paşguhxistin.
Dilşikestina Pîr û Keftare ji Ya Kurdan:
Ev analîz di dawiyê de digihîje vê encamê ku eger Trûmp îro ji Kurdan dilşikestî be, sedema wê ew e ku wî hêvîya hemahengîya tam û bêmerc kiriye. Lê dilşikestina Kurdan; ji Lozanê û Kerkûkê heta Efrînê û bakurê Sûriyê, kûrahiyeke dîrokî heye.
Ji bo Kurdan, her daxwazeke nû ya Amerîkî bîra tecrûbeyên ku tê de, hevkariya leşkerî bêyî garantîyên siyasî û ewlekarî bi dawî bûye, tîne bîra wan. Ji ber vê yekê, giraniya dîrokî ya dilşikestina Kurdan ji dilşikestina Trûmp pir girantir e; ji ber ku ew gelek caran di hesabên herêmî de wekî hevkarê demkî hatine dîtin, ne wekî lîstikvanekî ku maf û siberoja wî divê were garantî kirin.
Servîsa Cîhanê – Di dema ku Donald Trump dîsa û dîsa rexne li kurdan dike, analîzeke nû tekez dike ku pirsgirêka sereke ne nerazîbûna Trump, lê berhevkirina dîrokî ya bêbaweriya kurdan li Washingtonê ye; bêbaweriyeke ku piştî Kerkûk û bakurê Sûriyê bêtir kûr bûye.
