Li gorî ragihandina fermî ya hêzên Amerîkayê, fîloya balafirên bêmirov yên MQ-9 Reaper bi kêmbûnek girîng re rû bi rû maye

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x) – ABNA – Gotinên rayedarên leşkerî yên Amerîkayê û raporên medyayên rojavayî, nîşanên zêdebûyî yên rewşa firisandinê (xirabûna hêzê) ya hêzên Amerîkayê eşkere kirine; rewşeke ku bi hevdemî bi biryarên nişkêve yên ji bo ji nû ve sazkirina bicîhkirina leşkerî ya Amerîkayê li Ewropayê û kêmbûna şiyanên hewayî yên bi balafirên bêmirov (drone) yên çavdêrî û êrîşkar ve girêdayî, derketiye holê.
David Tabor, Cîgirê Serkarê Karûbarên Hêza Hewayî ya Amerîkayê, bi ragihandina ku fîloya balafirên bêmirov ên MQ-9 yên aîdî Hêza Hewayî ya Amerîkayê daxistiye derdora 135 firokeyê, li hemberî berdewamiya firisandina (kêmkirina hêzê) vê celebê balafirên bêmirov xemgîniya xwe anî ziman.
Wî tekez kir ku artêşa Amerîkayê di dema niha de hewl dide ku herî zêde hejmara gengaz a balafirên bêmirov ên MQ-9A ji bo telafîkirina kêmbûna zêdebûyî dîsa bikire.
Balafirên bêmirov ên MQ-9 ji girîngtirîn amûrên çavdêrî, kuştina armancî û êrîşên rast (bikêr) têne hesibandin ku artêşa Amerîkayê di şerên xwe yên derveyî welêt de, bi taybetî li Rojhilata Navîn û Afrîkayê, xwe dispêre wan û bi rengekî berfireh di operasyonên şopandin û nişankirinê de ji wan bikar aniye.
Belavbûna qada pevçûnan û zêdebûna girêdayîbûnê bi vê celebê balafirên bêmirov di hawîrdorên operasyonel ên tevlihev de, bûye sedema zêdebûna asta xerabûn û windahiyan û fermandariya leşkerî ya Amerîkayê mecbûr kiriye ku li çareseriyên lezgîn bigere ji bo telafîkirina vê kêmasîyê.
Di heman çarçoveyê de, rojnameya «Wall Street Journal» bi gotina rayedarên Amerîkayê ragihand ku Pentagon bi nişkêvî plana şandina tîpek zirxî ya Amerîkayê bo Polonyayê betal kiriye; ev kiryar di çarçoveya nêzikbûna kêmkirina hêzên Amerîkayê yên li Ewropayê bicîh de pêk tê.
Li gorî çavdêran, ev kiryar guhertinên di stratejiya leşkerî ya Amerîkayê de nîşan dide di demekê de ku dijwarîyên leşkerî û zextên li ser artêşa Amerîkayê li gelek eniyan zêde bûne.
..........
Dawiya peyamê
Etîket: Artêşa Amerîkayê, Balafira bêmirov (Drone), Balafira bêmirov a MQ-9, Şerê Amerîkayê li dijî Îranê, Balafirên bêmirov yên Amerîkayê
Your Comment