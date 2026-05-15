100 seferên giyanî (teşebbîsên wijdanî) bi niyabet ji "Rêberê Şehîd" re têne lidarxistin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hocat-ul-Îslam Mihemed Elî Exawîyan, Birêveberê Karûlên Perwerdehiyê û Çandî yên Wefadetê (Wezareta Hecê) ya Rehberê Mezin ê Îranê, bi destnîşankirina ku bernameyên demsala Heca 1405 li Mekke û Medîneyê li gorî plankirina hatî çêkirin têne meşandin, got: Tevgerên giyanî (pûş) yên wekî «Nameyek ji bo kurê min», «Nezra xwendina Quranê, silawat û tewafê bi niyabet ji Rêberê Şehîd re» û lidarxistina duyemîn festîvala «Mîqat», ji herî berbiçav bernameyên çandî yên Heca îsal in ku bi armanca bilindkirina asta nasîn û têgihîştina hecacên îranî li welatê wehyê têne meşandin.
Wî bi destnîşankirina rewşa taybet a Heca îsal û guherînên ku di avakirin û şandina karwanan de pêk hatine, ji şandina zêdetirî 270 olzan (mamoste), alîkar û alîkara (mîn û mîne) ji bo bersivdana pirsên şer‘î, pirs û şikên ziyaretvanan nûçe da.
Hocat-ul-îslam Exawiyan di ravekirina hûrguliyên bernameyên Cigirê Çandî yê Wefdetê ya Rehberê Mezin ê Îranê ji bo demsala Heca 1405ê de anî ziman: Ji destpêka têketina ziyaretvanan welatê wehyê ve, civînên bawerî û nasînê (ins û îrfan) bi naveroka ayetên Quranê dest pê kirine û tê çaverê kirin ku li her du bajarên Mekke û Medîneyê zêdetirî 100 bername di vê çarçoveyê de bêne lidarxistin.
Wî li ser domandina lidarxistina rûniştinên «Mekke û Medîne-nasînê» ji aliyê vegêranên Wefdetê ve û bicîhanîna projeya «Ziyareta Taybet» li van her du bajaran destnîşan kir ku bi rêya wê, ziyaretvanên rewşenbîr ên karwanan bi raz û dîroka cihên pîroz tên nasandin. Wî herwiha zêde kir: Îsal di merasîmekê de, ji bilî malbatên ku du şehîd an zêdetir hene, dê ji hejmarek malbatên şehîdên her du şerên pêgir (tevdeyî) yên ku li welatê wehyê amade ne, were qedirgirtin û rêzgirtin. Herwiha tevgere (pûşa) «Nameyek ji bo Rêberê Şehîd» û nezra xwendina Quran, silawat û tewafê bi niyabet ji Qaidê Şehîd re, atmosferekê hovî û giyanî daye karwanan.
Hocat-ul-îslam Exawiyan di berdewamiyê de ji lidarxistina rêze konferansên pisporî (taybet) nûçe da û got: Ji bo demsala Heca îsal, konferansa endezyarên ziyaretvan, jin û mêrên jêhatî (nimûne), çalakvanên çandî li warên hunerî, Erbeîn, medya û hwd., herwiha konferansa taybet ji ciwan û xortan re bi amadebûna nimînerê Welîyê Feqîh di karûlên Hec û Ziyaretê de hatî pêşbînîkirin. Herwiha gotarên bijartî yên ku kesan li ser mijarên Hecê di berçavgirtina Rêber de şandine, dê di van konferansan de bêne pêşkêşkirin.
Wî herwiha bal kişand ser lidarxistina duyemîn festîvala «Mîqat» û got: Ziyaretvan dikarin berhemên xwe li beşên helbest, bîranîvanok, fîlm, wêne, nameya dilî û rojnivîska rêwîtiyê heta 31ê Tîrmehê di pergala festîvalê de bar bikin. Dê merasima girtina festîvalê di rojên bûyîna Pêxemberê Mezin (s.x.a) de were lidarxistin û ji bijartiyan re xelat bêne dayîn.
Birêveberê Karûlên Perwerdehiyê yê Wefdetê ya Rehberê Mezin ê Îranê zêde kir: Lidarxistina heşt pêşbirkên cihêreng bi mijarên cihan, raz û merasimên Hecê, dîrok û şêwaza jiyanê, li kêleka pêşbirka mezin «Dema Mêvanîyê» (Fesla Mêvanî) bi naveroka parastina çar sûreyên Quranê, ji kiryarên çandî yên din e ku naveroka wan berê di warê berhemên çandî de di nav ziyaretvanan de hatiye belavkirin.
Wî di dawiyê de bîra xwe anî: Piştî rojên teşrîqê (rojên qurban û ramanê), bernameyeke taybet ji bo karwanên zanîngehîyan û konferansa «Îmam û Niyeş» (Îmam û Dua) bi munasebeta salvegera koça Îmam Xumeynî (reh.) dê bêne lidarxistin da ku sûdwergirtina giyanî ya ziyaretvanan di asta herî bilind a gengaz de berdewam be.
