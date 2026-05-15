Welîd Cenbulat: Rakirina çekên Hizbullahê bi zorê ne mumkin e

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — «Welîd Cenbilat » di hevpeyivînekê de bi rojnameya serhêl a fransî «Medya Part» re got: «Bi bergirtina êrîş, kuştina kesayetiyan û bombebarana domdar a Îsraîlê, ne mumkin e ku ji Hizbullahê bê xwestin ku çekên xwe radest bike.»
Wî bi gotina ku «Rakirina çekên Hizbullahê bi zorê, wekî ku Amerîkayiyan dixwazin, ji aliyê leşkerî û siyasî ve ne mumkin e», got: «Artêşa Libnanê ji welatiyên Libnanî, Şiî, Sunî, Dûrzî û yên din pêk tê û nikare bê mecbûr kirin ku bi gundên Şiînişîn re bikeve şer.»
Serokê berê yê Partiya Sosyalîst a Pêşverû ya Dûrzî li Libnanê bi gotina ku «Danûstandin bi Hizbullahê re pêwîst e û ew saziyeke biyanî ji bo Libnanê nîne», got: «Bi bergirtina êrîş, kuştina kesayetiyan û bombebarana domdar a Îsraîlê, ne mumkin e ku ji şervanên Hizbullahê bê xwestin ku çekên xwe radest bikin.»
Wî her wiha diyar kir ku ji bo nîqaşkirina rakirina çekan, pêşî divê astek ji aramiyê were bidestxistin û Îsraîlî bi misogerkirina Amerîkayê paşde vekişin û artêşa Libnanê bê xurtkirin û hêzek navneteweyî ya nû ji bo şûna Yûnîflê bê avakirin.
Cimblatt diyar kir ku dîrok dubare dibe lê bi amûrên hovtir û tevlihevtir. Berê, Îsraîlê herêma dagirkirî wisa tune dike, wekî ku îro li başûrê xeta zer a ku bi alîyekî ve xêz kiriye, wêran neda.
Wî diyar kir: «Îsraîlê wekî ku li Xezayê kir, li Libnanê jî "Xezayek biçûk" afirand.»
Cenbilat derbarê danûstandinên berdewam ên di navbera rejîma Îsraîlê û Lubnanê de li Waşingtonê got: «Ez rasterast û nerasterast piştgirîya wan dikim, lê bi vê şertê ku ew (rejîma Îsraîlê) bi mekanîzmayeke çavdêriya hevbeş û hêzeke navneteweyî ku dikare fransî û îtalî jî tê de bibin, vegere xeta agirbestê ya 1949ê.»
Wî derbarê dubarekirina axaftinên nefretbelav kirin û ka ji şerekî navxweyî yê nû ditirse, got: «Na, ji ber ku şerekî navxweyî her du alîyên çekdar hewce dike û di vê gavê de tenê Hizbullahê çek heye.»
Serokê berê yê Partiya Sosyalîst a Pêşverû ya Lubnanê zêde kir: «Lê dîsa jî, em di serdemekî nesaxiya xeternak de dijîn û dibe ku hin serokên Libnanê bi rastî xwezî vegera şerê navxweyî bigerin ji ber ku ew di paşeroja xwe de girtî ne.»
Wî zêde kir: «Îro, hin kes hene ku bi bahaneya veqetandina Hizbullahê, teşwîqkirina redkirina tevahiya civaka Şiî dikin, wekî ku hemû Şiî Hizbullah bin. Ev bêwate ye. Ev ramaneke kevn a Îsraîlî tîne bîra mirov ku ji aliyê hin rûyên milê rastê yê Libnanê ve tê piştgirîkirin, ramaneke ku "Çiyayê Libnanê" wekî warê filehan dihesibîne û bawer dike ku çare, vegera Şiîyan bo Iraqê ye.»
Cenbilat got: «Îro, em dîsa vê teoriya xwekuştinê dibihîzin ku daxwaza derkirina Şiîyan ji Libnanê dike, lê ew ji bîr dikin ku ew bi sedsalan e ku parçeyekî cudabûyî yê civaka Libnanê ne.»
