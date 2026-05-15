Neteweyên Îslamî yên Amerîkayê Li Dijî Komarîxwazan Nerazîbûn Nîşan Didin / Kongre Bûye Qada Gotûbêja Îslamofobîk

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rêxistinên îslamî yên Amerîkayê ragihandin ku danişînên bihîstinê yên li Kongreya Amerîkayê bûne amûreke li dijî kêmneteweyên misilman û bi riya tirsandin û xofkirina li ser misilmanan ve têne xirabkirin. Ev nerazîbûn piştî wê derket holê ku Komarîxwazan danişînên bi armanca “Amerîka bê Şerîet” lidar xistin.
Li gorî nûçeya El-Cezîreyê, Encûmena Rêxistinên Îslamî ya Amerîkayê, ku nûneriya zêdetirî 50 komên îslamî dike, tiştê ku wekî “çekdarkirina dewletê li dijî misilmanên Amerîkî” binav kir, şermezar kir û got ku ev danişînên bihîstinê, siyaseta tirsandinê dipromove dikin.
“Zeynep Çodrî”, rêvebira Encûmena Pêwendiyên Îslamî ya Amerîkayê li eyaleta Marylandê, got: “Daxwazên li dijî şerîeta îslamî ne ji bo parastina destûra bingehîn hatine lidarxistin, lê ji bo reşkirina rûyê îslamê û nîşandana misilmanên amerîkî wekî xerîbên daîmî hatine sêwirandin.”
Li alîyekî din jî, “Ceymî Raskin”, endamekî Komîteya Dadwerî ya Meclîsa Nûneran ya Amerîkî û endamekî payebilind ê Partiya Demokrat, got: “Ev danişîn tenê cureyekî ji îşxalkirina raya giştî ne û azadiya olî dikin hedef.”
Komarîxwazan, ku piraniya her du meclîsên Kongreya Amerîkayê di destê wan de ye, sernavê danişîna bihîstinê ya komîteya binerd a girêdayî Komîteya Dadwerî ya Meclîsa Nûneran ku roja çarşemê derbasbû wekî “Amerîka bê Şerîet: Çima Îslama Siyasî û Şerîeta Îslamî Li Dijî Destûra Bingehîn a Amerîkayê ne?” danîbûn. Danîşîneke bi vî rengî di Sibata borî de jî hatibû lidarxistin.
Ferzkirina Îslama Siyasî:
“Çîp Roy”, endamekî Komarîxwaz, di vê danişînê de îddîa kir ku tundrewên ku dixwazin îslama siyasî ferz bikin, naxwazin bi çand û pergala siyasî ya Amerîkayê re bijîn; ew dixwazin wê biguherînin.
Ev gotin di demekê de hatin ku tu delîl nîne ku nîşan bide ku komên sereke yên îslamî li Amerîkayê dixwazin şerîetê li vî welatî bicîh bikin.
Rexnegir dibêjin ku danişînên bi vî rengî misilmanan dikin hedefa heqaretê û stereotîp û teoriyên komployê li dijî wan vejînin. Dema ku hewcedarî bi van danişînan nîne, ji ber ku qanûnên Amerîkayê li axa vî welatî serdest in.
Parêzvanên mafên mirovan li Amerîkayê di salên dawî de zêdebûna îslamofobîyê tomar kirine û wê didin ber êrîşên 11’ê Îlonê, polîtîkayên dijî koçberiyê, teoriyên serweriya nijada spî û encamên şerê Îsraîl li dijî Xezzeyê.
Encûmena Pêwendiyên Îslamî ya Amerîkayê (CAIR) ragihandiye ku di sala 2025an de 8683 gilîdarî li ser kiryarên dijî misilman û Erebî tomar kirine, ku ev hejmar ji sala 1996an vir ve ku dest bi weşandina van amarana kirine, herî zêde ye.
Her wiha lêkolînek ku navenda lêkolînê “Lêkolîna Nefreta Rêkxistî” di Nîsana borî de belav kir, nîşan dide ku pêşdarîya li dijî misilmanan di nav berpirsên hilbijartî yên Komarîxwaz ên Amerîkayê de ji destpêka sala 2025an ve bi tundî zêde bûye. Ev rapor behsa zêdetirî 1100 postên înternetê yên ku ji aliyê endamên Kongreyê û walîyên Komarîxwaz ve hatine weşandin, dike.
Walîyên Komarîxwaz ên eyaletên Florida û Teksasê jî Encûmena Pêwendiyên Îslamî ya Amerîkayê wekî “rêxistineke terorîst” binav kirine, îddîayek ku ev Encûmen û rêxistinên din ên mafên mirovan wê şermezar kirine.
Ev Encûmen li dijî siyaseta koçberiyê ya hişk a “Donald Trûmp”, serokkomarê Komarîxwaz ê Amerîkayê û her weha li dijî helwesta li hemberî xwepêşandanên piştgirên Filistînê, nerazîbûn nîşan daye.
…
Dawiya Peyamê /
Tags
Amerîka
Misilmanên Amerîkayê
Îslam li Amerîkayê
Kongreya Amerîkayê
Komarîxwaz
Neteweyên Îslamî yên Amerîkayê Li Dijî Komarîxwazan Nerazîbûn Nîşan Didin / Kongre Bûye Qada Gotûbêja Îslamofobîk
Piştî li Kongreya Amerîkayê danişînên bi navê "Amerîkaya Bê Şerîet" hatin lidarxistin, saziyên îslamî yên Amerîkayê van danişînan wekî beşek ji siyaseta tirsnasyonê li dijî misilmanên Amerîkayê bi nav kirin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rêxistinên îslamî yên Amerîkayê ragihandin ku danişînên bihîstinê yên li Kongreya Amerîkayê bûne amûreke li dijî kêmneteweyên misilman û bi riya tirsandin û xofkirina li ser misilmanan ve têne xirabkirin. Ev nerazîbûn piştî wê derket holê ku Komarîxwazan danişînên bi armanca “Amerîka bê Şerîet” lidar xistin.
Your Comment