Cîgirê Serokê Parlamentoya Îranê: Dijmin me kişandiye nav şerekî aborî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —"Dijminê xayîn me kişandiye nav şerekî aborî yê berfireh bi dorpêçkirina deryayî û divê em bi hev re li dijî vê zêdegavîya Amerîkiyan bisekinin," wî got.
"Dema ku dijmin li qadên şer encam nagire, ew dixwaze gelê me radestî zexta zehmetî, lêçûn û kêmasiyê bike, lê biryara miletê mezin ê Îranê ew e ku bi hemû hêza xwe li dijî zêdegavîyên wê bisekine," wî got.
"Girtina Tengava Hurmuz û tedbîrên din ên ku ji hêla Komara Îslamî ya Îranê ve li dijî zêdegavîyên Dewletên Yekbûyî hatine girtin di vê alî de ne û pêşbaziyek tevahî di navbera me û Dewletên Yekbûyî yên sûcdar de ne," wî got. Ji ber vê sedemê, nûnerên milet û hemî berpirsên wê hikûmetê destên xwe didin hev da ku li dijî vê zêdegavîya Amerîkî bisekinin û razîbûna giştî ya xelkê li welêt misoger bikin.
