Festîvalên Misilmanan Rûsyaya Tsarîst:Ji Telegrafên Derengmayî Berbi Pîrozbahiyên Şîe yên ku ji hêla mêvandariya bazirganê Îranî ve têne Lidarxistin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Astarxan bajarekî lîmanê ye li başûrê Rûsyayê û li peravê çemê Volgayê û nêzîkî Deryaya Xezerê ye; herêmeke ku di serdema Împaratoriya Rûsyayê de, yek ji navendên herî girîng ên bazirganiyê dihat hesibandin. Ji ber vê helwestê, nifûseke berçav a misilmanan – ji tatar û qefqasiyan bigire heta bazirganên îranî – li vî bajarî dijiyan û di bazirganî û aboriyê de hebûneke çalak hebû.
Di dawiya sedsala 19an û destpêka sedsala 20an de, Astarxan yek ji wan bajarên kêm ên Rûsyaya Tsarî bû ku tê de gelek mizgeft, dibistanên îslamî û taxên misilman-nişîn ên çalak hebûn. Rojnameyên rûsî yên wê serdemê jî carinan bi carinan li ser ayîn û merasîmên misilmanên vî bajarî raporan diweşandin.
«Eydên Tatarî» di rojnameyên Rûsyayê de
Medyaya rûsî «Astnews» bi îstinada arşîva rojnameyên kevn, ragihandiye ku di çapemeniya Rûsyaya Tsarî de, Cejna Remezanê û Cejna Qurbanê bi gelemperî bi navê «Eydên Tatarî» dihatin nasîn; ji ber ku beşeke mezin ji misilmanên Astarxanê tatar pêk dianîn.
Di raporake ku di 20ê Gulana 1889an de hatiye weşandin, tê gotin ku misilmanan cejn bi nimêjê li mizgeftan dest pê dikir û dû re bi koman diçûn serdana xizm û hevalan. Ew rapor wisa vedibêje ku ji saetên pêşîn ên sibehê ve, firoşkarên besteyê, şîranî, vexwarinên kevneşopî û xwarinên kolanan dikevin taxên misilman-nişîn û bazar ji bo kirîna zarok, jin û malbatên gelek geş bû.
Nimêja cejnê li deştên derveyî bajêr
Çapemeniya wê serdemê dinivîse ku di rojên Cejna Qurbanê de, bazarên Astarxanê bi kêmbûna goşt, zebze, nan û malên ku bi piranî ji aliyê bazirganên misilman ve dihatin peydakirin, rû bi rû diman; ji ber ku misilmanan di rojên cejnê de kar û bazirganiyê davedan. Heman mijarê ji bo bazirganên nemisilman derfetek peyda dikir ku bihayên bilind bikin!
Di wê serdemê de, ragihandina fermî ya dema cejnê jî pêvajoyeke cuda hebû. Misilmanên Astarxanê dîroka cejnê bi rêya telegramên ku ji aliyê îdareya olî ya Orenburgê ve ji bo «Axundê Serok» yê bajêr dihatin şandin, werdigirtin; telegramên ku carinan bi derengî digihîştin armancê û heta dema lidarxistina cejnê diguherandin.
Yek ji vegotinên herî balkêş ên çapameniya wê serdemê, di 26ê Mijdara 1904an de, vedibêje ku ji ber ewrîbûna hewayê û neçûna heyvê, cejna Remezanê rojek bi dereng ket. Di heman raporê de tê gotin ku misilmanan bi sê rojan kar davêrin û nimêja cejnê ne li mizgeftê, lê li deştekî derveyî bajêr lidar dixistin; cihê ku bi hezaran kes ji bo îbadetê li hev diciviyan.
Sifrên rengîn û rola aborî ya eydan
Eydên îslamî li Astarxanê tenê merasîmên îbadetê ne bûn; lê di heman demê de dîmenek ji çand û mêvanperweriya misilmanan jî dihat hesibandin. Rojnameyên wê serdemê dinivîsin ku jinên tatarî ji bo mêvandariya mêvanan, «qelebalek» nan, pirêşkî, şîranî û xwarinên kevneşopî amade dikirin û mal di nav cejnê de dibûn cihê çûnûhatina mêvanan.
Ya balkêş ev e ku nemisilmanên bajêr jî ji hefteyan berê xwe ji bo geşbûna aborî ya van rojan amade dikirin. Di raporan de tê gotin ku qeşafiroşa navdar «Karl Şarlau» bi danîna îlanên bi zimanê tatarî, misilmanan vexwend şîranî û kekên ku li gorî reçeteyên tatarî hatibûn amadekirin bikirrin. Ev qeşafiroşî li ber cejnê tijî mişteriyên misilman dibû.
Şiyan û Ehlê Sunetê; ayînên cuda
Raporên dîrokî herwiha nîşan didin ku şiyan û Ehlê Sunetê yên Astarxanê, eydên olî ji hev cuda lidar dixistin. Şiyan li «Mizgefta Îraniyan» diciviyan û piştî merasîmê, bi çay û xwarinên şîrîn tên mêvandarkirin.
Di heman serdemê de, bazirganê iranî-neseb «Elî Ekber Acî Huseyînov» jî her sal bû mêvandarê dehan kesan ji şiyan û merasîmên dua û ziyafetê lidar dixist. Li gorî nivîsên çapemeniya rûsî, hejmara şiyanên Astarxanê di wê demê de bi qasî 1500 kes dihat texmînkirin ku beşek ji wan tebeyên Îranê bûn.
Dema ku misilman bûn beşek ji elitên aborî yên Rûsyayê
Çapemeniya Rûsyaya Tsarî tenê ji aliyê olî ve bala xwe dida misilmanên Astarxanê. Di gelek ji van raporan de, bal kişand ser mezinbûna bandora aborî û civakî ya misilmanan, bi taybetî bazirganên tatar û îranî.
Li gorî nivîsên medyaya wê serdemê, eydên îslamî ji bo nemisilmanên bajêr jî girîngiya aborî hebû. Qeşafiroş û firoşgeh bi danîna îlanan bi zimanê tatarî û farisî, ji bo kişandina mişteriyên misilman pêşbazî dikirin û bazara cejnê yek ji geştirîn heyamên bazirganî yên bajêr dihat hesibandin.
Pispor bawer dikin ku bala berfireh a çapemeniya rûsî-ziman li ayîn û kevneşopiyên misilmanên Astarxanê, tenê aliyek çandî nebû; lê di heman demê de nîşandana rol û bandora aborî, civakî û siyasî ya misilmanan û mezinbûna hişyariya nasnameyê ya wan di civaka Rûsyaya Tsarî de bû.
Festîvalên Misilmanan Rûsyaya Tsarîst:Ji Telegrafên Derengmayî Berbi Pîrozbahiyên Şîe yên ku ji hêla mêvandariya bazirganê Îranî ve têne Lidarxistin
Belgeyên çapemeniyê yên Rûsyaya Tsarî wêneyekî balkêş ji jiyana misilmanên bajarê Astarxanê di sedsala 19an de pêşkêş dikin; ji nimêja cejna Fitrê û cejna Qurbanê li deştên dorûbera bajar heta ziyafeta bazirganê îranî «Elî Ekber Acî Huseyînov» ji bo şiyanên bajêr.
