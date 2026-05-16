Hevalî Îsraîlî:Pîrojoyî yasayê hełweşandina Kenest û şokek heta rûxana tamawî rêjîmê

Li gorî rapora ajansa nûçeyan ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Qeyrana siyasî li axên dagirkirî ketiye qonaxeke nû; bi awayekî ku serokê hevpeymaniya hakim li Îsraîlê, bi beşdariya hemû serokên fraksiyonên hevpeymaniyê, bi fermî projeyasaya hilweşandina parlamena rejîmê siyonî (Kenesset) pêşkêş kiriye.
Kanala 12-emîn a rejîmê siyonî ragihand ku «Avîr Katz» serokê hevpeymaniya hakim, vê projeyasayê bi awayekî fermî radestî Kenessetê kiriye. Li gorî vê raporê, dîroka dawî ya hilweşandinê hê nehatiye diyarkirin û divê di civînên komîsyona Kenessetê de were diyarkirin. Lê belê, tê pêşbînîkirin ku ev projeyasa roja Çarşemê ya vê hefteyê ji bo dengdana dawî were raxistin.
Ev guherîn li demeke ku nakokiyên di navbera Binyamîn Netanyahu û partiyên Haredî (Cihûyên Ortodoks ên tundrew) de li ser qanûna bêkariya xwendekarên medreseyên olî ji xizmeta leşkerî, gihîştiye lûtkeyê; mijarek ku bûye yek ji qelqên herî giran ên siyasî di avahiya desthilatdariya Îsraîlê de.
Hişyariya şirovekerê Îsraîlî li ser «rûxînê»
Di heman demê de ku qeyrana siyasî tundtir dibe, «Elon Mizrahî» nivîskar û şirovekarê Îsraîlî, di noteke tûj de, rewşa niha ya Îsraîlê wekî nîşaneke tevgera vî rejîmê ber bi rûxînê ve şirove kiriye. Wî nivîsiye: «Parlamena Îsraîlê bi awayekî praktîkî dengî daye hilweşandina xwe û dîroka hilbijartinên giştî yên pêş de bi zû de were ragihandin.»
