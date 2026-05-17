Şehadeta Îzeddîn Hedad binpêkirina peymanê û peymanşikênî û bedpeymaniya dagirkeran eşkere kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Fermandeyê Payebilind ê Supaya Pasdaran a Şoreşa Îslamî bi derxistina peyamekê, destnîşan kir ku îradeya pola ya gelê Xezzeyê nayê şikandin û wê li bereyên zilm û tawanan biser bikeve, got: Şehadeta “Îzedîn El-Hedad”, fermandeyê qehreman ê Lîwayên Îzedîn El-Qesam, hevser û keça wî, di demeke ku agirbesta Xezzeyê bi sozên derewîn ên dijmin re xwedî rûyekî xapînok bû, careke din binpêkirina peymanê û bêcihbûna dagîrkeran eşkere kir.
Peyama Fermandeyê Payebilind ê Supaya Pasdaran a Şoreşa Îslamî li ser şehadeta Îzedîn El-Hedad, fermandeyê Lîwayên Îzedîn El-Qesam wiha ye:
Bi Navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Di nav tarîtiya şer de û di nav bangewaziya sê-salî ya berxwedana Filistînê piştî operasyona dîrokî ya “Baniqasina Erdhejê”, Xezzeya qehreman, wekî elmasê dibiriqe, berxwedanê pênase kiriye û gelên din li hemû quncikên dinya, tewra li dilê Ewropa û Amerîka jî, ji bo piştgiriya xwe hişyar kiriye. Zilam û jinên mêrxas ên Filistînê, bi baweriya xwe û hişkahiya sê-salî, li hemberî cranên herî hovane yên serdema navîn ên dijminê Siyonîst, wekî çiyayekî hişk radiwestin. Şervanên qehreman ên Hemasê, bi îlhamgirtina ji ayeta pîroz “Rijjalun Sidqû ma 'Ahedûllah 'Aleyhi Femeenhum Men Qada Nahbeh We Mînhum Men Yentazir We Ma Bbeddewû Tebdîla” (Xwedê rastî ji wan re dibêje: Hin kes hene ku ew sozên ku bi Xwedê dabûn, cîh anîn; îcar hin ji wan ew kes in ku (li gorî sozê) canê xwe dan û şehîd bûn, û hin jî ew kes in ku li benda (nefsa xwe) ne û wan tu guhertin nekirine), peymana xwe bi Xwedê re neşikandin û di vê riyê de, gelek caran canê şîrîn feda kirin û gelek caran jî di benda serkeftina dawîn de, li ser peymana xwe hişk man.
Careke din, destê tawankariya rejîma xwînrêj a Siyonîst, bi xwîna paqij a yek ji mezintirîn mujahîdên bêwestan ê berxwedanê, “Îzedîn El-Hedad”, fermandeyê qehreman ê Lîwayên Îzedîn El-Qesam, qirêj bû. Şehadeta wî, hevser û keça wî, di demeke ku agirbesta Xezzeyê bi sozên derewîn ên dijmin re xwedî rûyekî xapînok bû, careke din binpêkirina peymanê û bêcihbûna dagîrkeran eşkere kir.
Ev mujahidê bêwestan, ku jiyana xwe li dijî dagîrkeran, hem li qada şer û hem jî li girtîgehên xayînên Siyonîst derbas kir û du kurên xwe yên hêja û qehreman jî di vê riyê de da, nîşanek ji berxwedan û sebr a gelê Filistînê ye.
Her çiqas dîroka dagîrkerên Qudsê û Qibla yekem a Mislimanan, tije tawanan û xayîntî be jî, lê şehadeta vê fermandeyê mezin di dema agirbestê de, mohrek din li binpêkirina peymana sûcdariya Siyonîstî ya wan xist.
Bê şik, sozên Xwedê nehate binpêkirin û bi berdewamiya rêza berxwedanê, çarenûsa gel û welatê Filistînê, dê ji aliyê zarokên wê yên mêrxas ve were nivîsandin. Ev serkeftin, bi tunekirina dagîrkerên Filistînê û dûrxistina girê şêrê rejîma Siyonîst û bilindkirina ala Filistîniyên qehreman û berxwedêr û azadkirina Qudsê ya pîroz re, dê pêk were, û dijminê xayîn û gur-mîna Siyonîst divê vê rastiyê baş fêm bike ku îradeya pola ya gelê Xezzeyê nayê şikandin û wê li bereyên zilm û tawanan biser bikeve.
Di vê riya dijwar de, bîranîna berxwedan, sebr û rawestana gelê Xezzeyê û fermandeyên û şervanên Hemasê, û şehîdên hêja yên Filistînê em bi rêzdarî bi bîr tînin û careke din tekez dikin ku gelê mezin ê Îranê, bi taybetî jî Supaya Pasdaran a Şoreşa Îslamî, bi vê berxwedana bi rûmet, bihêz û dîrokî re piştgirî û hevxemiya bê sînor dikin û di vê riya pîroz de em ji ti hewldanê tawiz nadin.
