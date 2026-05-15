Rustemî: Rêwîtiya Rêberê Şehîd bo Kurdistanê nêrîna ewlekarî li herêmê rakir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Mamosta Faîq Rustemî, di xutbeyên nimêja Înê ya vê heftê de ku bi amadebûna berfireh ya nimêjgeran li Mizgefta Camieya(mazina Bajerî) vê navçeyê hat lidarxistin, li ser girîngtirîn bûyerên siyasî, civakî û olî axivî û bi pîrozkirina bîranîna rêwîtiya dîrokî ya Rêberê Şehîd Ayetullah Ekber Haşimî Refsencanî bo Kurdistanê, got: «Ev rêwîtiya ku di 22ê Erdîbeheşta sala 1388ê de (12ê Gulanê 2009) pêk hat, bû xaleke veguherînê di dîroka parêzgehê de û heyecan û coşekî nedîtî di dilê gelê Kurdistanê de afirand.»
Wî zêde kir: «Rêberê Şehîd bi nêrîna bilind a xwe, nêrîna tixûbî ya ewlekarî li herêmê rakir û pêşketin û avakirin ji bo parêzgehê anî. Ev rêwîtiya dîrokî bû sedema xurtkirina biratî û yekîtiya di navbera birayên Ehlê Sunet û Şîe de.»
Mamosta Rustemî di beşeke din ê xutbeyan de bi şermezarkirina tundûtûjiyên zordestên cîhanê, tîp kir: «Îro Amerîkaya tawanbar û rejîma Sîonîst ya zarokkuj, ewlehiya civaka mirovî bi giranî xera kirine.»
Wî zêde kir: «Ev rejîma dagirker bi piştevaniya welatên doza mafên mirovan dikin, her roj tundûtûjiyên nû li dijî gelê Filistînê yê mazlûm dikê.»
Îmamê Cumeya Senendecê hêvî kir: «Aştî û ewlehiya domdar her zû cîhanê bigire û gelên mazlûm ên cîhanê ji pençeyan zordestiyê rizgar bibin.»
Spasî ji hêzên leşkerî li Şerê Teqawidî yê Sêyem
Wî di berdewamiyê de bi îşareta 40 rojên Şerê Teqawidî yê Sêyem, ji qurbanî û xizmetên canfîşanî yên hêzên leşkerî û ewlehiyê yên welat spasî kir û got: «Ev hêviyan bi canfîşaniyên xwe, ewlehî û aramî anîn ji bo gel.»
Îmamê Cumeya Senendecê her wiha ji hewldanên berpirsên di xizmetguzariyê de ji gel re spasiya xwe pêşkêş kir.
Mamosta Rustemî her wiha li ser pêwîstiya hewldana zêdetir ya hikûmetê ji bo kontrolkirina enflasyonê û jîyana gel da destnîşan kir û xwest tedbîrên cidî di vî qadê de bêne girtin.
Mamosta Rustemî di beşeke din ê xutbeyan de li ser pêwîstiya bala gel dan mijara tendiristiyê da zor û hişyarî da: «Civaka ku tendiristiya wê bikeve metirsîyê, nikare karê pêşketin û avakirinê bike.»
Wî bi îşareta aliyên cuda yên îbadetan, bîranîn: «Di îbadetên wek nimêjê de, werzîş û tendiristî jî hene, ji ber vê yekê divê hemû gel bala taybet bidin parastina tendiristiya laş û giyan û kirina çalakiyên werzîşê.»
