Mihemed Hecî Mehmûd: Trump çû Çînê da ku navbeynkariyê bike şerê bi Îranê re rawestîne

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlê Beytê (S.X)-ABNA -Mihemed Hacî Mehmûd, serokê Partiya Sosyal Demokrat a Kurdistanê, di daxuyaniyekê de li ser serdana Donald Trump bo Çînê, îdia kir ku Serokê Amerîkayê bi armanca daxwaza navbeynkariyê ji bo pêşîgirtina li şerekî bi Îranê re çûye Pekînê.
Wî got: "Donald Trump çû Çînê da ku daxwaz û navbeynkariyê ji bo rawestandina şerê bi Komara Îslamî ya Îranê re bike."
Mihemed Hacî Mehmûd her wiha rexne li helwestên dawî yên Trump ên li hember Kurdan kir û got: "Niha, Serokê Amerîkayê bi eşkereyî heqaretê li neteweya Kurd dike."
Li gorî serokê Partiya Sosyal Demokrat, ev daxuyanî û tevgerên Trump di nav çavdêr û derdorên siyasî de bûne sedema fikarên mezin.
Your Comment