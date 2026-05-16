Mihemed Hecî Mehmûd: Trump çû Çînê da ku navbeynkariyê bike şerê bi Îranê re rawestîne

16 May 2026 - 13:55
News ID: 1814960
Source: Kurdpress
PeyamaKurd - Serokê Partiya Sosyalîst a Demokrat a Kurdistanê Mihemed Hacî Mehmûd, amaje bi serdana Donald Trump bo Çînê kir, îdia kir ku Trump ji bo daxwaza navbeynkariya Pekînê ji bo rêgirtina li şerê li gel Îranê, çûye vî welatî.

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlê Beytê (S.X)-ABNA -Mihemed Hacî Mehmûd, serokê Partiya Sosyal Demokrat a Kurdistanê, di daxuyaniyekê de li ser serdana Donald Trump bo Çînê, îdia kir ku Serokê Amerîkayê bi armanca daxwaza navbeynkariyê ji bo pêşîgirtina li şerekî bi Îranê re çûye Pekînê.

Wî got: "Donald Trump çû Çînê da ku daxwaz û navbeynkariyê ji bo rawestandina şerê bi Komara Îslamî ya Îranê re bike."

Mihemed Hacî Mehmûd her wiha rexne li helwestên dawî yên Trump ên li hember Kurdan kir û got: "Niha, Serokê Amerîkayê bi eşkereyî heqaretê li neteweya Kurd dike."

Li gorî serokê Partiya Sosyal Demokrat, ev daxuyanî û tevgerên Trump di nav çavdêr û derdorên siyasî de bûne sedema fikarên mezin.

