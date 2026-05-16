Gefa Îranê li ser welatên alîgirê Amerîkayê; Ew ê bedela wê bidin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Nûnerê Îranê li Neteweyên Yekbûyî li ser torên civakî peyamek belav kir û bersiv da welatên ku piştgirî didin biryara siyasî ya Amerîkayê ya li dijî Îranê.
"Niha eşkere ye ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hewl dide ku hejmara hev-sponsorên reşnivîsa xwe ya siyasî ya yekalî bikar bîne da ku wêneyek derewîn a 'piştgiriya navneteweyî ya berfireh' ji bo çalakiyên xwe yên neqanûnî yên berdewam biafirîne û rê li ber êrîşkariya leşkerî ya bêtir li herêmê veke.
"Ger Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê dest bi her zêdebûna rageşiyê bike, hemî welatên alîgirê Washingtonê dê berpirsiyariya navneteweyî ya encamên wê hilgirin ser xwe," wî got.
Di gotarê de hat gotin, "Tu hincetek siyasî an sîwanek dîplomatîk nikare wan ji berpirsiyariya wan a ji bo hêsankirin, çalakkirin û rewakirina êrîşkariya Amerîkayê azad bike."
