Îmamê Înî yê Mehabad:“Yekîtî û hevgirtina Îraniyan şîfreya serkeftinê li hember dijmin e

16 May 2026 - 14:23
News ID: 1814981
Source: https://www.iribnews.ir/fa/news/
Îmamê Înî yêMahabad di xutbeyên nimêja înê de, yekîtî û hevgirtina Îraniyan wekî nîşaneya hêza neteweyî pênase kir û li ser rola diyarker a Sîstema Îslamî di diyarkirina hesabên herêmî û navneteweyî de tekez kir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Îmamê Înî yê Mehabadê di xutbeyên nimêjê de bi amaje kirinê li ser mêrxasî û lehengiya gelê Îranê di şerê zorê yê sêyemîn de got: “Yekîtî û hevgirtina neteweyî, li hember dijminê Amerîkayî-Siyonîst karta serkeftinê ya Îraniyan e.”

Mamosta Ebdulsalam Îmamî her weha hevgirtin û yekparebûna alimên Ehli Sunnet ên Kurdistanê bi mercêyên teqlîdê re di derxistina fetwaya qedexekirina titûnê de di serdema Qacarî de, ji bo li dijî desthilatdariya Îngilîzan, pesn da û got: “Mercê teqlîdê Ayetullah Mîrza Hesen Aştiyanî bi derxistina vê fetwaya mêrxasane û bi piştgirîya alimên navdar ên Ehli Sunnetê, di çalakiyek civakî û şoreşgerî de karîbûn îmtiyaza inhisarî ya titûnê ya ku ji aliyê biyaniyan ve li ser Îranê hate sepandin betal bikin.”

Mamosta Ebdulsalam Îmamî her weha hatina meha Zîlhicce û salvegera zewaca Ali ibn Abi Talib bi Fatimah al-Zahra pîroz kir û got ku berdewamkirina avakirina malbatê di rojên dijwar ên şerê zorê yê sêyemîn de nîşaneya hêvî, rûmet û hêza civaka Îranî ye.

