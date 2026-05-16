Serokê berê yê CIA: Îran bi kontrolkirina Tengava Hurmozê «çekek daye serê Amerîkayê»

16 May 2026 - 16:47
Leon Panetta, Serokê berê yê Rêxistina Sîxuriya Navendî ya Amerîkayê (CIA) û Wezîrê Berê yê Parastinê yê vî welatî, di hevpeyivînekê de bi rojnameya Times re, bi îşareta şerê li dijî Îranê, hişyarî da ku hikûmeta Donald Trump ketiye nav pevçûnekê ku berevajî ramana pêşîn, dibe ku bi mehan bidome. Wî bi gotina ku Îran bi kontrolkirina Tengava Hurmozê «çekek daye serê Amerîkayê», tekez kir ku heta ku ev avahî (avarê) girtî bimîne, Tehran dê hêj jî lepê zextê yê girîng di destê xwe de hebe.

Panetta di vê hevpeyivînê de diyar kir: Îran bi kontrolkirina Tengava Hurmozê, «çekek daye serê Amerîkayê» û karîye zextê giran li aboriya cîhanî û bazara enerjiyê bike. Wî got: Heya ku Tengava Hirmizê girtî bimîne, Îran dê hêj jî lepê zextê yê girîng di destê xwe de hebe.

Îran «çekek daye serê Amerîkayê»

Panetta di vê hevpeyivînê de diyar kir: Îran bi kontrolkirina Tengava Hurmozê, «çekek daye serê Amerîkayê» û karîye zextê giran li aboriya cîhanî û bazara enerjiyê bike. Wî got: Heya ku Tengava Hirmizê girtî bimîne, Îran dê hêj jî lepê zextê yê girîng di destê xwe de hebe.

Şer ji ramana pêşîn dirêjtir

Serokê berê yê CIA tekez kir: Şerê ku di 6 heta 8 hefteyan de bi dawî bibe, niha perspektîfek dirêjtir dîtiye, ji ber ku hêj çareseriyek ji bo pirsgirêkên sereke, di nav de mijara nukleerî û sazkirina agirbestek domdar, nehatiye dîtin.

Wî her wiha li hemberî gefên dawî yên Trump ên ji bo kirina êrîşên hewayî yên zêdetir li dijî Îranê dudilî (guman) diyar kir û got: êrîşên leşkerî yên din ne mimkûn e ku guherînek rastîn di rewşê de biafirînin. Li gorî Panetta, Îran nîşan daye ku karibe zext û êrîşan ragire û çalakiya leşkerî ne hemû cara lepê zextê yê bi bandor e ji bo mecbûrkirina Tehranê paşde vekişe.

Panetta bi îşareta îhtîmala şandina hêza bejayî ya Amerîkayê herêmê got: Kontrolkirina leşkerî ya Tengava Hirmizê pêwîstiya bi bicihkirina berfireh a hêzan li her du aliyên vê avahî (avrêyê) û deverên derûdora wê heye û wisa tiştekî (çalakiyekî) êş û ziyanên mirovî dê bi xwe re bîne.

Wî zêde kir: Tenê rêya realîst (rastînbîn) ji bo birêvebirina Tengava Hurmozê, peymana her du aliyan e li ser birêvebirina wê ji aliyê hevpeymanek navneteweyî ve da ku derbasbûna azad a keştiyan misoger bibe.

Ev berpirsê berê yê Amerîkayê her wiha got: Saziyên sîxuriyê yên Amerîkayê ji destpêkê ve dizanibûn ku Îran di bûyera êrîşê de, dê bi girtina Tengava Hurmozê ve bibe; çalakiyek ku dikare derbasbûna nêzîkî yek-pêncê nefta cîhanê tevlihev bike û bihayê enerjiya cîhanî bilind bike.

Rexne ji tîma danûstandinê ya Trump

Panetta di beşeke din ê axaftina xwe de ji tîma danûstandinê ya Trump re jî rexne kir û Steve Witkoff û Jared Kushner wekî kesên «bê ezmûna dîplomatîk» şirove kir.

Wî di dawiyê de hişyarî da: Heke jî peymanek di navbera her du aliyan de were bidestxistin, îhtîmala vegera dîsa ya Amerîkayê û Îsraîlê bi şerê li dijî Îranê re di salên pêş de dê hêj jî hebe.

