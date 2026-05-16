Serokê berê yê CIA: Îran bi kontrolkirina Tengava Hurmozê «çekek daye serê Amerîkayê»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Leon Panetta, Serokê berê yê Rêxistina Sîxuriya Navendî ya Amerîkayê (CIA) û Wezîrê Berê yê Parastinê yê vî welatî, di hevpeyivînekê de bi rojnameya Times re li hemberî berdewamiya şer bi Îranê re hişyarî da û got: Hikûmeta Donald Trump ketiye nav pevçûnekê ku berevajî ramana pêşîn, dibe ku bi mehan bidome.
Îran «çekek daye serê Amerîkayê»
Panetta di vê hevpeyivînê de diyar kir: Îran bi kontrolkirina Tengava Hurmozê, «çekek daye serê Amerîkayê» û karîye zextê giran li aboriya cîhanî û bazara enerjiyê bike. Wî got: Heya ku Tengava Hirmizê girtî bimîne, Îran dê hêj jî lepê zextê yê girîng di destê xwe de hebe.
Şer ji ramana pêşîn dirêjtir
Serokê berê yê CIA tekez kir: Şerê ku di 6 heta 8 hefteyan de bi dawî bibe, niha perspektîfek dirêjtir dîtiye, ji ber ku hêj çareseriyek ji bo pirsgirêkên sereke, di nav de mijara nukleerî û sazkirina agirbestek domdar, nehatiye dîtin.
Wî her wiha li hemberî gefên dawî yên Trump ên ji bo kirina êrîşên hewayî yên zêdetir li dijî Îranê dudilî (guman) diyar kir û got: êrîşên leşkerî yên din ne mimkûn e ku guherînek rastîn di rewşê de biafirînin. Li gorî Panetta, Îran nîşan daye ku karibe zext û êrîşan ragire û çalakiya leşkerî ne hemû cara lepê zextê yê bi bandor e ji bo mecbûrkirina Tehranê paşde vekişe.
Panetta bi îşareta îhtîmala şandina hêza bejayî ya Amerîkayê herêmê got: Kontrolkirina leşkerî ya Tengava Hirmizê pêwîstiya bi bicihkirina berfireh a hêzan li her du aliyên vê avahî (avrêyê) û deverên derûdora wê heye û wisa tiştekî (çalakiyekî) êş û ziyanên mirovî dê bi xwe re bîne.
Wî zêde kir: Tenê rêya realîst (rastînbîn) ji bo birêvebirina Tengava Hurmozê, peymana her du aliyan e li ser birêvebirina wê ji aliyê hevpeymanek navneteweyî ve da ku derbasbûna azad a keştiyan misoger bibe.
Ev berpirsê berê yê Amerîkayê her wiha got: Saziyên sîxuriyê yên Amerîkayê ji destpêkê ve dizanibûn ku Îran di bûyera êrîşê de, dê bi girtina Tengava Hurmozê ve bibe; çalakiyek ku dikare derbasbûna nêzîkî yek-pêncê nefta cîhanê tevlihev bike û bihayê enerjiya cîhanî bilind bike.
Rexne ji tîma danûstandinê ya Trump
Panetta di beşeke din ê axaftina xwe de ji tîma danûstandinê ya Trump re jî rexne kir û Steve Witkoff û Jared Kushner wekî kesên «bê ezmûna dîplomatîk» şirove kir.
Wî di dawiyê de hişyarî da: Heke jî peymanek di navbera her du aliyan de were bidestxistin, îhtîmala vegera dîsa ya Amerîkayê û Îsraîlê bi şerê li dijî Îranê re di salên pêş de dê hêj jî hebe.
