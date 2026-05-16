Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Yemenê: Pêdivî ye ku çekên berxwedana Lubnanê bêne parastin

Li gorî rapora ajansa navneteweyî ya Ehlul Beyt ê(s.x) – ABNA – Ebdulewahid Ebûras, Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Yemenê, êrîşên berdewam ên Îsraîlê li Libnanê yên ku bûne sedema kuştîn û birîndarbûna hezaran sivîl û wêrankirina berfireh a mal û binesaziyê, bi tundî şermezar kir. Wî di peyamekê de ji Ammar El-Mûsawî, berpirsê têkiliyên navneteweyî yê Hizbullahê, derbarê guherînên dawî yên Libnanê de helwesta welatê xwe ragihand.
Ebûras bi pesnî «berxwedana Libnanê» û tiştê ku wî wekî destkeftiyên meydanî li hemberî Îsraîlê bi nav kir, tîp kir ku eniya Libnanê tenê pirsgirêkek navxweyî nine, lê eniyek ji bo tevahiya ummeta îslamî ye di rûbirûbûna dijminê hevpar de û rola rasterast di piştgirîya Filistînê de heye. Wî Libnanê wekî «xeta pêşîn» a rûbirûbûna Îsraîlê şirove kir.
Wî her wiha îdîa kir ku guherîn û nakokiyên berdewam li herêmê di çarçoveya bicîhanîna planeke berfirehtir de bi armanca pêkanîna projeya «Îsraîla Mezin» û avakirina «Rojhilata Navîn a Nû» ye. Li gorî wî, vebijarka berxwedanê riya herî bi bandor e ji bo rûbirûbûna dagîrkeriyê û vegerandina mafên windabûyî yên neteweyan.
Cîgirê Wezîrê Derve yê Yemenê tekez kir ku neteweyên ku li ser mafê xwe yê rewa di parastina axa û serweriya xwe de israr kirine, karîne planên serdestîxwaz têk bibin. Wî zêde kir ku çekê berxwedana Lubnanê hêmanek hêzê ye li hemberî Îsraîlê û hewildana ji bo rakirina wê (çekan), wekî xizmeta projeyên Îsraîlê tê nirxandin.
Ebûras di dawiyê de li ser pêwîstiya parastina yekîtîya navxweyî ya Libnanê û sekinîna li ser rûbirûbûna «dijminê sereke» tekez kir û careke din piştgirîya domdar ya Komara Yemenê ji gelê Libnanê û berxwedana wî welatî li hemberî êrîşên Îsraîlê ragihand.
.............
Dawiya Peyam
Etîket:
Îran
Berxwedan
Libnan
Hizbullahê Libnanê
Yemen
Your Comment