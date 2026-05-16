Rêveberê Giştî yê Dezgeha Teblîxata Îslamî ya Qumê got: Ji bo ku kesên bi hicabê qels (lawaz) di mizgeftan de bêne qebûlkirin, plankirin tê çêkirin

Hucetul Îslam wel Mûslimîn Mûrteza Şebanzade roja Şemiyê, di yekemîn civîna Meclisa Çanda Giştî ya Qumê de, ku li Salona Mehrabê ya Hezretê Fatime Masûme (s.x) hate lidarxistin, bi balkişandina li ser hebûna berxwedanê di nav hin qişerên civakî de, got: Îro ger kesek bi cil û bergên ne-guncaw û li dijî standardên hicabê bikeve mizgeft, heyet an jî her civîneke olî, wan sazî tavilê têne tawanbar kirin ku laîk in.
Wî di axaftina xwe de li ser plankirina perwerdehiya hezar ferhengî destnîşan kir û zêde kir ku van kesan ji nav ew kesên ku niha di mizgeftan, heyetan û taxan de çalak in, têne hilbijartin. Wî got:
Armanca me afirandina jîngeheke ewle û bi ewlehî ye ji bo qebûlkirina kesên ku hicaba wan lawaz e; lê mixabin, pergala bicihanînê, binesazî û îmkanên pêwîst ji bo xizmeta vê qeşe ne amade ne.
Rêveberê Giştî yê Teblîxata Îslamî ya Qumê di beşeke din a axaftina xwe de li ser kêmbûna budceya çandî ya vê parêzgehê destnîşan kir û got:
Mixabin li Qumê budceyeke çandî ya ku karibe bingeha plankirineke stratejîk bibe, tune ye.
Wî got ku di beşa pêncemîn ya plana parêzgehê de ji bo çar saziyên çandî yên girêdayî Teblîxata Îslamî, Çand û Rêberiya Îslamî, Werzîş û Ciwanan, û Mîrasa Çandî, tenê 20 mîlyar rîyal hatine destnîşankirin, û tevaya budceya van çar saziyan jî ji 500 mîlyar rîyal zêdetir nabe. Wî afzûd ku beşeke girîng ji vê mîqdarê jî ji bo lêçûnên rojane û bernameyên pêwîst tê xerc kirin.
Şebanzade tekez kir:
Ger em dixwazin di hevsengiya çandî ya mijara hicabê de guherînek mezin û rastîn bibînin, divê hejmareke zêde ji projeyên hicab û efafê di budceyê de were têkilkirin; hinek ji van projeyan ji xwe bi xwe lêçûnek ji 100 mîlyar rîyal zêdetir heye.
Wî di dawiyê de bîranîn kir ku:
Budce tenê beşek ji çîrokê ye û naçe şûna bingeha plankirina çandî. Bingeha rastîn ew e ku hewil, îradeya civakî, û guhertina nerînê di nav civaka olî de pêk were; tenê ew dikare bibe bingeha guherînê.
