Alimê Şîe yê Pakistanê: Rêwîtiya Trump a Çînê nîşana qelsî û riswakirina Amerîkayê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA— Hucetul Îslam wel Muslimîn Seyîd Cewad Neqewî, Serokê Tevgera Hişyariya Ummeta Mistefa li Pakistanê, got: Berxwedana Îranê ya bêhempa, Amerîkayê li asta cîhanî kiriye welatekî qels û berevajiyê hilweşînê, û nimûneya eşkere ya wê, rêwîtiya dawî ya Donald Trump a Çînê ye ku bi rewşek qelsî û gazinê (zerrî) pêk hat.
Wî zêde kir: Amerîkaya ku carekê Çînê bi mijara Taywanê û cezayên bazirganiyê ditirsand, îro serokkomarê wê bi dilnizmî û qelsiyê ber bi Pekînê ve çûye. Armanca sereke ya vê rêwîtiyê daxwaza ji Çînê bû ku Îranê qayil bike ji bo vekirina Tengava Hirmizê.
Neqewî got: Îran hevsengiya şer heya radeyê guhertiye ku Amerîka êdî ti gotina ji bo guhertina hikûmeta Îranê, rawestandina bernameya nukleerî an birîna piştgirîya Tehranê ji Hemaş û Hizbullahê re nake, û niha tenê daxwaza Waşingtonê vekirina Tengava Hirmizê ye.
Wî her wiha diyar kir: Qelsbûna Amerîkayê li berjewendiya tevahiya cîhanê ye û divê cîhan ji Îranê re spasdar be ku quretiya Amerîkayê şikand.
Alimê Şîe yê Pakistanê hişyarî da ku eger Rûsya an Çîn bi rêya Neteweyên Yekbûyî an zexta siyasî, Îranê mecbûr bikin ku Tengava Hirmizê veke, ev kiryar dê xiyaneteke mezin li Îranê be.
Serokê Tehrîka Bîdarî ya Ummeta Mistefa di berdewamiyê de, helwesta Pakistanê ya xwe ragirtin ji beşdarbûna dengdana biryarnameya Neteweyên Yekbûyî wekî kiryarek dîplomatîk a biaqil (zîrek) şirove kir û got: Niha dem hatiye ku Pakistan tenê bi dîplomasiyê ve sînordar nebe, lê mîna Çîn û Rûsyayê ji vê krîza cîhanî sûde aborî (feydeyî) bibîne û bi bicihanîna peymanên xwe yên bi Îranê re, pirsgirêka enerjî û elektrîkê ya welêt bi lez û bez çareser bike.
Rêberê Tevgera Hişyarbûna Ummeta Mistefa li Pakistanê, bi îşareta guherînên dawî, got: Berxwedana Îranê bûye sedema qelskirina cihê Amerîkayê li cîhanê û rêwîtiya dawî ya Donald Trump a Çînê wekî nîşana qelsî û bêçarebûna Waşingtonê bi nav kir.
