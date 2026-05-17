Jinên Şaristaniyê Avaker: Stûna Ramana Pişt Perdeyê ya Herikîneke Domdar

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Peyva “şaristanîavakirinê” bi gelemperî di hişê mirov de mêrên mezin bi şûr û pênûsên xwe yên navdar tîne bîra mirov. Lê rastiya dîrokî tiştekî din dibêje: Stûnên her herikîneke ramanî ya domdar, bi gelek caran ji aliyê jinên ku an navê wan di quncikên dîrokê de winda bûye, an jî heke navê wan maye jî, para xwe ya rast di “sabitkirina nav û nîşana” wê herikînê de bi awayekî rast nehatiye vegotin, hatine danîn.
Baldana li jinên şaristanîavaker di Qur'ana Pîroz de
Qur'ana Pîroz bi zelalî dibêje:
لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ (Nisa, 7)
“Ji mêran ji wan tiştên ku dêûbav û xizmên nêzîk hiştine, par heye û ji jinan jî par heye.”
Ev ayet tenê li ser mîratê darayî nîne. Mîrata ramanî û “nav û nîşana çandî” jî beşek ji jin re heye.
Beşa Yekem: Hezreta Fatima Masûme (s.x); Jinina Koçberiya Zanistî
Di dîroka Îslamê de, xaleke girîng pêk hat ku kêm bal hatiye ser kûrahiya wê: dema ku erîşên ramanî û siyasî sinorên baweriya Şîayan hedef girtibû û têkiliya di navbera Îmamên Şîa û şagirtên wan de dijwar bûbû.
Di wê rewşê de, Hezreta Fatima Masûme (s.x) - keça Îmam Kazim (s.x) û xwişka Îmam Riza (s.x) – dest bi koçberiyeke haydar kir. Ji Medîneyê ber bi Qumê ve çû. Lê ev koçberî tenê guherîna cîhê erdnîgarî nebû; ew “koçberiyeke ramanî” bû.
Taybetmendiyên ramanî yên Hezreta Masûme (s.x):
• Ew bi navê “Muhaddise” (raviya hedîsê) tê nasîn; yanî agahdarê hedîs û zanîna dînî.
• Di çavkaniyên kevnar de, wekî “feqîhe” û “alime” (zanista dînê) ji wê hatiye gotin.
• Koçberiya wê, bi rastî Qumê kir qutba zanistî û çandî ya Şîayê.
Xwedê dibêje:
فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ... (Tewbe, 122)
“Çima ji her grûbê wan, komekî koçberî nakin da ku di dîn de kûr bûn (feqîhetî) bi dest bixin?”
Koçberiya Hezreta Masûme (s.x) cismekî rast ê vê “nefer” (koçberiyê) ji bo “tefeqûh” (zanîna kûr a dînî) bû. Îro Berema Wan a Pîroz ne tenê cihê ziyaretê, lê zanîngeheke mezin a zanistên Îslamî ye. Sabitbûna navê “Şîa” û “Qum” wekî nîşaneke şaristanî, ji xeta ramanî ya vê zanista jinina tê.
Beşa Duyem: Hezreta Fatima Zehra (s.x); Xeta Ramanî ya Fatimî û Parastina Welayetê
Eger em ji Hezreta Zehra (s.x) tenê wekî “jina Mîrê Mûminîn Elî (s.x)” û “dayika Îmaman” bîr bînin, me beşa herî mezin a dîrokî ya wê paşguh kiriye. Fatima (s.x) “teorîsyenê parastina welayetê” bû.
Xeta ramanî ya Fatima Zehra (s.x) di sê hêlên de tê kurtkirin:
1. Stratêjiya delîlê li hemberî hêzê: Xutbeya Fekî ya wê, teksteke bi temamî delîlî ye ku xwe dispêre Quran, sunet û aqilê.
2. Pênasekirina “Îmametê” wekî sîstemeke ramanî: Wê nîşan da ku xelîfetî bêyî îmametê, qalikeke bê naverok e.
3. Parastina “nav û nîşana” Ehlê Beyt (s.x): Bi dengê xwe yê bilind li Mizgefta Pêxember de, rê li ber tehrîfa tevahî ya têgiha welayetê girt.
Xwedê dibêje:
إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً (Ehzab, 33)
“Xwedê tenê dixwaze ku pîsî (ricis) ji we malbata Pêxember (Ehlê Beyt) dûr bixe û we bi temamî pak bike.”
Fatima Zehra (s.x) şiroveya pratîkî ya vê ayetê pêşanî da. “Tethîr” (pakbûn) ji bo wê ne bêdengî û pasîf bû; ew bernameyeke ramanî ya hişyar bû ji bo parastina nav û nîşana Ehlê Beyt. Bi bereketa xeta ramanî ya wê , “Welayet” bû herekeke zindî û domdar ku heta îro navê wê li ser taca şaristaniya Îslamî dibiriqe.
Beşa Sêyem: Jinên Dîrokê yên Nediyar; Pêşengên Çand û Şaristaniyê
• Dayikên muhaddîsan: Jinên ku li malan Quran û hedîs hînî zarokên xwe dikirin û ew zarok paşê bûn muhaddîsên mezin ên dîrokê.
• Mamosteyên nediyar: Di mektebxaneyên taybet ên serdema Emewî û Ebbasî de, jin hebûn ku nifşek ji raviyan û nivîskaran perwerde kirin.
• Parêzvanên destnivîsên kevnar: Jinên ku di şewatên ramanî û êrişên leşkerî de, pirtûk û belgeyên bi qîmet xilas kirin.
• Şêwirmendên bêdeng ên padîşah û xelîfeyan: Di gelek serdemên Îslamî de, jinên hişmend û zanistî li pişt perdeyê yên biryarên mezin bûn, lê navê wan qet nehatiye tomarkirin.
Xwedê dibêje:
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ (Hucurat, 13)
“Bi rastî, ji we rûmetdarê herî li cem Xwedê, yê herî xwedaparêz e.”
Beşa Çarem: Jinên Binpêker ên Fermana Îlahî; Çawa Ketin Qulpaneya Dîrokê?
Li hemberî van şaristanîavakeran, komeke din hene ku bi binpêkirina bi zanebûn ya fermana îlahî, navê xwe di qulpaneya dîrokê de veşartin.
Mînak 1: Jina Nûh û jina Lût (a.s)
فَخَانَتَاهُمَا (Tehrîm, 10)
“Pê ve ji wan reyan kir.”
Ew di mala pêxember de dijîn, lê xeta ramanî ya wan bi kafiran re bû. Xiyaneta wan xiyaneta bawerî û razparêziyê bû. Îro navê wan maye, lê ne wekî model, wekî îbret maye.
Mînak 2: Jina Ebû Leheb (Ummê Cemîl)
وَالْمَرْأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (Mesed, 4)
“Hevjîna wî ya êzingê hilgir.”
Ew jineke xwedî nasname û hêz bû, lê li hemberî Pêxember (s.x) difirazî bû, şevan stûr û devî li ser rêya wî dida û ji dijminên heq re peyrewî dikir. Qur'anê navê wê di sûreyek serbixwe de rûreş kir.
Sûneta Qur'anî li ser vê komê
مَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ (Îbrahîm, 26)
“Mînaka peyva pîs (kelîmeya xebîse), wek darekî pîs ye ku ji rûyê erdê hatiye rakirin û qet aramî û qerarê jê re nîne.”
Ev jin “dara pîs” bûn. Her çend rojekê bi hêz xuya bûn jî, îro ji bilî qulpaneya dîrokê tu cihê wan nîne. Heke navê wan maye jî, bi nalet û rûreşî re maye.
Encam: Stûna Ramanî ya Pişt Perdeyê, Misogerê Domdariya Herikînan e
Qur'an soz dide:
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً (Nehl, 97)
“Kîjanê xebata qenc bike - ji nêr an jî mê - dema ku ew bawermend be, bi rastî emê wî bi jiyana pak û domdar (heyata teybe) bijînin.”
Ev “heyata teybe” (jiyana pak û domdar) heman sabitbûna nav û nîşana herekî ramanî ye.
• Ji Hezreta Fatima Zehra (s.x) û Hezreta Masûme (s.x) bigire,
• heta hezaran jinên nediyar di dirêjahiya dîrokê de,
hemû stûnên ramanî yên pişt perdeyê bûn ku herikînên mayinde (dînî, zanistî û şaristanî) danîn.
Her dema ku tu nav û nîşaneke domdar dibînî – mektebek, bajarekî zanistî wek Qum, tevgereke ramanî, an jî malbateke bi nasnameyeke dîrokdirêj – bi rastî li pişt wê, stûnên ramanî yên jinane hene ku an navê wan li ser taca dîrokê hatiye nivîsandin, an jî di tewleyên dîrokê de veşartiye. Lê bandora wan maye.
Îro jî jin û keçên Îranê bi nimûnegirtina ji van jinên şaristanîavaker, dê bibe sedema serfiraziya Îranê.
Pişnivîs (Notên jê):
1. Nisa, 7
2. Tewbe, 122
3. Ehzab, 33
4. Hucurat, 13
5. Tehrîm, 10
6. Mesed, 4
7. Îbrahîm, 26
8. Nehl, 97
Nivîskar: Fîroze Dildarî (Lêkolîner, Şêwirmendê Malbatê, Çalaka Medya û Sîberê)
Etîket (Tags): Jinên Şaristaniyê Avaker, Stûna Ramanî, Herikîna Domdar
Hezreta Fatima Zehra (s.x) û Hezreta Masûme (s.x) bi ramana îlahî û zanîna xwe ya dînî, navê Şîayê herheyî kirin û bûn modela şaristanîavakirinê. Lê jina Nûh û jina Lût (s.x) ku bi zanebûn rêya kufrê bijartin, ketin qulpaneya dîrokê û navê wan bû îbret û rûreşî. Qur'an soza "jiyana pak" dide jinên bawermend, lê "peyva pîs" wek darekî bêkok dibîne ku mahkûmê jibîrkirinê ye.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Peyva “şaristanîavakirinê” bi gelemperî di hişê mirov de mêrên mezin bi şûr û pênûsên xwe yên navdar tîne bîra mirov. Lê rastiya dîrokî tiştekî din dibêje: Stûnên her herikîneke ramanî ya domdar, bi gelek caran ji aliyê jinên ku an navê wan di quncikên dîrokê de winda bûye, an jî heke navê wan maye jî, para xwe ya rast di “sabitkirina nav û nîşana” wê herikînê de bi awayekî rast nehatiye vegotin, hatine danîn.
Your Comment