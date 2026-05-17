Qalibaf: Bûyerên dawî nîşan dan ku hebûna Amerîkayê li herêmê zemîna neewlehiyê peyda dike.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Seyîd Muhsin Naqavî, Wezîrê Navxweyî yê Pakistanê ku serdana Tehranê kiriye, roja yekşemê 17ê Gulanê (27Ordîbehişt), li Baharestanê digel Dr. Mihemedbaqir Qalîbaf, Serokê Meclîsa Şêwirmendiya Îslamî (parlamentoya Îranê) civiya û axivî.
Di destpêka hevdîtinê de, Dr. Qalîbaf spasî piştgirî û hevkariyên gel û hikûmeta Pakistanê ji Komara Îslamî ya Îranê re di şerê mezin ê dawî de kir û wiha got: Gelê Îranê û rayedarên welêt van piştgiriyan baş fêm dikin, û Rêberê Herî Bilind ê Înqilabê jî di peyama xwe ya yekemîn de baldarîyek taybet li Pakistanê kiribû.
Serokê Parlamentoya Îranê, bi behsa ku peywendiyên dualî yên Tehran-Îslamabad niha baş in, diyar kir ku divê hevkariyên her du welatan di warên siyasî, aborî, çandî û ewlehiyê de li gorî berê bêne zêdekirin û lezandin, û di vê çarçoveyê de, pêşxistina hevkariyên parlamentoyî jî di rojeva me de ye.
Dr. Qalîbaf di beşeke din a axaftina xwe de, bi behsa guhartinên dawî yên li herêmê, got: Şerê ferzkirî yê dawî li dijî Îranê nîşan da ku Amerîka û rejîma Siyonîst tenê ji bo hemû gel û welatên herêma me xerabî û bêewlehiyê tînin. Hin welatên herêmê difikirîn ku hebûna Amerîka ji bo wan ewlehiyê tîne, lê bûyerên dawî nîşan dan ku ev hebûn ne tenê ewlekarî çê nake, lê belê dibe sedema bêewlehiyê jî.
Serokê Parlamentoya Îranê tekez kir ku çareseriya van rewşan ew e ku welatên herêmê bi pêbawerî û hevkariya di navbera xwe de, derfetê ji bo afirandin û pêşxistina peywendiyên aborî û hevkariyên siyasî û ewlehiyê re peyda bikin.
Wezîrê Navxweyî yê Pakistanê: Li Îslamabadê me dît ku hûn di danûstendinan de li berjewendiyên neteweyî yên Îranê radiwestiyan
Di vê hevdîtinê de, Seyîd Muhsin Naqivî, Wezîrê Navxweyî yê Pakistanê, silavên Serokwezîr, Serokê Parlamentoyê û Fermandeyê Artêşa Pakistanê ji Serokê Meclîsa Şêwirmendiya Îslamî re ragihand û got: Gelên her du welatan berê jî nêzîkî hev bûn, lê niha bêtir nêzîk bûne, û ez hîs dikim ku her du gel bi rastî ji hev hez dikin û Pakistanî şev û rojan ji bo serkeftina hikûmet û gelê Îranê dua dikin.
Wezîrê Navxweyî yê Pakistanê bal kişand ser wê yekê ku niha erkê herî giran hatiye spartinê we û wiha got: Li Îslamabadê me dît ku hûn di danûstendinan de li berjewendiyên neteweyî yên Îranê radiwestiyan û di heman demê de hewl didan pirsgirêkan çareser bikin.
Wî hêviya xwe anî ziman ku Pakistan dikare danûstendinan bi encam bighîne.
Li gorî vê raporê, di vê hevdîtinê de Iskender Mominî, Wezîrê Navxweyî, Îbrahîm Ezîzî, Serokê Komîteya Ewlehiya Neteweyî û Siyaseta Derve ya Parlamentoyê, û Ebolfezl Emûî, Alîkarê Taybet ê Serokê Parlamentoyê ji bo Karûbarên Navneteweyî jî amade bûn.
