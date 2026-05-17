Şîretên Îmam Cewad (s.x) ji bo mirovên Serdema Nehêniyê(Xeybetê)

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hocat-ul-Îslam Ebûlfazl Ehmedî di axaftina xwe ya beriya nimêja mexrib û işayê ya roja Şemî, 26'ê Erdîbeheştê, li Şevistana Îmam Xumeynî (r.h) a Berema Jinina Qedrê (Hezreta Masûme (s.x)) de, bi destnîşankirina hedîsek ji Îmam Cewad (a.s) derbarê Xeybesta Îmam Zeman (e.c) de, wiha got:
"Kesekî ji wan (Îmam Cewad) pirsî: Îmamê piştî te kî ye?
Wan bersiv da: Kurê min Eliyê bin Muhemmed (s.x) (Îmam Hadî).
Dûvre wî kesî li ser Îmamê piştî wî û Îmamê piştî Îmam Hadî (s.x) pirsî û Îmam Cewad (s.x) bersiv da.
Gava wî kesî li ser Îmamê piştî Îmam Eskerî (s.x) pirsî, Îmam Cewad (s.x) serê xwe xwar kir û bi tundî girî û got:
'Ji bo wî (Îmamê Zeman) xeybestek heye, û ji bo ummeta wî jî metirsî û serseriyek (heyr) heye. Bi qasî ku navê Îmam Zeman (Xweda li zuhora wî lez bikê) ji bîran tê û mirov li hemberî îmameta wî bibe mûrted.'"
Ehmedî wiha pê de çû:
"Îmam Cewad (s.x) got: Li ser ummeta dawîzemanê yê ku di serdema xeybetê de dijî, pêwîst e ku li benda rizgariyê (bendewariya ferecê) bimîne. Çêtirîn kiryarên ummetê, bendewariya ferecê ye.
Lê bendewariya ferecê tenê bi lava (dua) kirinê nîn e; divê mirov bêhêvî û tînîyê Îmam Zeman (e.c) be. Îmam Zeman (e.c) ji merhum Feşendî re got: 'Heger hûn bi qasî yek îlvanek ava ji min re tînî bûna, ezê bicim (zahûr bikira).'"
Axêverê Berema Pîroz, bi destnîşankirina kom û cûdî (krem û cûdî) ya Îmam Cewad (s.x), wiha bîranî:
"Navê 'Cewad' ji bo Îmam Cewad (s.x) ji ber cûd û krem a bêhempa ya wan e. Pêxemberê Mezin (s.x.a) got: 'Ji bo pirsgirêkên maddî yên cîhana xwe, serî li Cewadê Îmaman bidin.'
Îmam Riza (s.x) jî ji wan re got: 'Em malbatekî kerîm in. Tu ji deriyê mezin ê malê têkeve û bi xwe re zêr û zîv bîne, da ku her feqîrê ku tê deriyê me, bêhêvî neyê vegerandin.'"
Ehmedî di berdewamiyê de, hedîsek ji Mîrê Mûminên (Elî (s.x)) destnîşan kir û got:
"Kesekî hat ba wan (s.x) û hezkirina xwe nîşan da. Wan li birayê wî yê li pişt wî bû nêrînek avêt. Heman nêrînê bû sedema ku ew jî evîndarê Mîrê Mûminên (s.x) bibe.
Wî kesî got: 'Mîrê min, tu bi nêrînek dijminê xwe jî dike evîndarê xwe.'
Îmam Elî (s.x) bersiv da: 'Em Ehlê Beyt in, her yek ji me ji Xwedê re peymanek girê daye. Ev nêrîn karê kurê min in: Mehdî (e.c).'"
Ehmedî di dawiyê de, bi destnîşankirina stemlîbûna Îmam Cewad (s.x) di şehadeta xwe ya bi destê jina xwe, Ommê Fezl de, wiha bîranî:
"Îmam Cewad (s.x) bi tiriyê jehrî hat şehîdkirin û bi lêvên hişk (tînî) canê xwe teslîm kir. Her wekî ku bapîrê wan Îmam Huseyn (s.x) li Kerbela bi lêvên hişk hatin şehîdkirin."
....................................
Dawîya nûçeyê
Etîket: Berema Pîroz a Hezreta Masûme (s.x), Îmam Cewad (s.x), Şehadet
Your Comment