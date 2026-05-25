“Times of Îsraîl: Beravêj (muxalîfên rejîmê) ji hilweşandina rejîma Îranê bêhêvî bûne”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rojnameya siyonîst “Times of Israel” di raportekê de, bi amajeya bi agirbesta di navbera Amerîka û Îranê de, ragihand ku muxalîfên Komara Îslamî ya Îranê ji bo hilweşandina (brandaazî) rejîmê bêhêvî bûne.
Ev medya siyonîst nivîsî: “Tevî ku çend ji rayedarên Komara Îslamî hatin armanckirin jî, lê avahiya (stûktûra) wê bi temamî li ser piyan e.”
Teqezbûna neçaverêkirî ya Komara Îslamî
Times of Israel, teqezbûna Komara Îslamî di beranberî êrîşên Waşington û Tel Avivê de, wekî bûyereke neçaverêkirî (tewra ji bo muxalîfan bi xwe jî) bi nav kir û nivîsî: “Muxalîfên Komara Îslamî bawer dikin ku Amerîka bi vê agirbestê, hestên wan bi tinaz girtine.”
Muxalîfên Komara Îslamî di hevpeyvînên xwe yên bi Times of Îsrael re, îdiaya Donald Trump, Serokê Amerîkayê ya derbarê “guhertina pergala siyasî ya Îranê” de red kirin û ragihandin ku avahî (stûktûr) hatiye parastin û tenê kesan cihê xwe guhertine.
Times of Israel di dawiyê de nivîsî: “Muxalîfên hikûmeta Îranê bawer dikin ku şer ne tenê nekarîye Supayê Pasdaran lawaz bike, belê cih û warê wê xurtir jî kiriye.”
Dawiya peyamê
Etîket: Îran, Amerîka, Şoreşa Îslamî, Rejîma Siyonîst, Şerê Îran û Amerîka.
Your Comment