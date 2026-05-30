“Serokê Tevgera Helwest: Medyayên partîzan ên Herêma Kurdistanê, rastiya gendelî û talankirinê li pişt perdeya mijarên duyemîn vedişêrin”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Elî Heme Salih, bi rexneyên tund li ser performansa partiyên desthilatdar û medyaya ser bi wan ve ya li Herêma Kurdistanê, îdia kir ku raya giştî li şûna şopandina dosyayên gendeliyê, talankirina erd û dahatên petrolê, bi mijarên marjînal ên medyaya partîzan ve tê mijûlkirin.
Wî amaje bi wê yekê kiriye ku medyaya ser bi partiyan ve, li şûna ku li ser mijarên wekî “diziya bi milyaran dolar, qaçaxçîtî, xespkirin û talankirina erdan” rawestin, raya giştî bi mijarên duyemîn û vala mijûl dikin da ku pirsgirêkên sereke werin jibîrkirin.
Elî Heme Salih di beşekî ji van rexneyên xwe de diyar kiriye ku hin dezgehên medyayî di nava mehekê de bi dehan nûçe li ser pirbûna ava Bendava Dûkanê belav kirine, lê di heman demê de amade nebûne li ser çarenivîsa rojane ya 50 hezar bermîl petrol, an jî dosyayên têkildarî erd û bazirganiya dermanan raportekê amade bikin.
Daxuyaniyên Serokê Tevgera Helwest her wiha medyaya ser bi Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) tawanbar dikin ku derbarê dosyayên petrolê, erdan, xalên pişkinînê (checkpoints) û qaçaxçîtiyê de bêdeng in.
